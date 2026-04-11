HONOR 600 系列官方圖首曝光 鏡頭風格似iPhone 17 Pro？

等待數周，HONOR 終於在官方社交平台放出了 HONOR 600 系列手機的宣傳圖片。這款此前一直以「N series Elevated」為代號的神秘新機，終於揭開了其「優雅曲線與細節」的神祕面紗。

從宣傳圖片中可以看到，HONOR 600 系列在外觀設計上展現了極高的辨識度。HONOR 600 標準版 配備了大型矩形相機模組，內嵌兩枚如鈕扣般的圓形鏡頭與藥丸狀的閃光燈切口。而更受矚目的 HONOR 600 Pro，其相機佈局與流傳已久的 iPhone 17 Pro 風格頗為神似，採用寬大的磚形框架，垂直排列兩枚影像鏡頭，下方則設有一個橢圓形切口，推測極大機會是潛望式長焦感測器。