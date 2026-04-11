HONOR 600 系列官方圖首曝光 鏡頭風格似iPhone 17 Pro？

等待數周，HONOR 終於在官方社交平台放出了 HONOR 600 系列手機的宣傳圖片。這款此前一直以「N series Elevated」為代號的神秘新機，終於揭開了其「優雅曲線與細節」的神祕面紗。
從宣傳圖片中可以看到，HONOR 600 系列在外觀設計上展現了極高的辨識度。HONOR 600 標準版 配備了大型矩形相機模組，內嵌兩枚如鈕扣般的圓形鏡頭與藥丸狀的閃光燈切口。而更受矚目的 HONOR 600 Pro，其相機佈局與流傳已久的 iPhone 17 Pro 風格頗為神似，採用寬大的磚形框架，垂直排列兩枚影像鏡頭，下方則設有一個橢圓形切口，推測極大機會是潛望式長焦感測器。
兩款新機均展示了一款極具質感的「黃金白（Golden White）」配色，柔和的米白色調配合流線型機身，營造出一種高級的視覺美感。這與早前流出的效果圖及實機照幾乎吻合，可見 HONOR 在美學與工藝上再次進化。
HONOR 600 系列料4月23日登場
除了外觀，HONOR 亦強調該系列具備「將瞬間化為動態」的影像實力。據悉，新機將主打 「次世代設計、次世代 AI、次世代影像」 三大核心，預計會搭載旗艦級處理器（傳聞為 Snapdragon 8 Elite）、200MP 像素主鏡頭以及高達 9,000mAh 的超大容量矽碳負極電池。
雖然官方在影片中僅提到「倒數開始」，但根據 HONOR 歐洲官網的情報，4月23日 將會是這系列「次旗艦」正式登場的日子。作為 N 系列的進階之作，HONOR 600 系列顯然準備好在效能與 AI 攝影領域與旗艦機型一較高下。
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