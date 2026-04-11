熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Apr-11 10:00
更新：2026-Apr-11 10:00

HONOR 600 系列官方圖首曝光 鏡頭風格似iPhone 17 Pro？

分享：
HONOR 600 系列官方圖首曝光 鏡頭風格似iPhone 17 Pro？

HONOR 600 系列官方圖首曝光 鏡頭風格似iPhone 17 Pro？

adblk4

等待數周，HONOR 終於在官方社交平台放出了 HONOR 600 系列手機的宣傳圖片。這款此前一直以「N series Elevated」為代號的神秘新機，終於揭開了其「優雅曲線與細節」的神祕面紗。

從宣傳圖片中可以看到，HONOR 600 系列在外觀設計上展現了極高的辨識度。HONOR 600 標準版 配備了大型矩形相機模組，內嵌兩枚如鈕扣般的圓形鏡頭與藥丸狀的閃光燈切口。而更受矚目的 HONOR 600 Pro，其相機佈局與流傳已久的 iPhone 17 Pro 風格頗為神似，採用寬大的磚形框架，垂直排列兩枚影像鏡頭，下方則設有一個橢圓形切口，推測極大機會是潛望式長焦感測器。

adblk5

兩款新機均展示了一款極具質感的「黃金白（Golden White）」配色，柔和的米白色調配合流線型機身，營造出一種高級的視覺美感。這與早前流出的效果圖及實機照幾乎吻合，可見 HONOR 在美學與工藝上再次進化。

HONOR 600 系列手機相機佈局與流傳已久的 iPhone 17 Pro 風格頗為神似 HONOR 600 系列手機「黃金白（Golden White）」配色 HONOR 600 系列手機採用寬大的磚形框架，垂直排列兩枚影像鏡頭

HONOR 600 系列料4月23日登場

除了外觀，HONOR 亦強調該系列具備「將瞬間化為動態」的影像實力。據悉，新機將主打 「次世代設計、次世代 AI、次世代影像」 三大核心，預計會搭載旗艦級處理器（傳聞為 Snapdragon 8 Elite）、200MP 像素主鏡頭以及高達 9,000mAh 的超大容量矽碳負極電池。

雖然官方在影片中僅提到「倒數開始」，但根據 HONOR 歐洲官網的情報，4月23日 將會是這系列「次旗艦」正式登場的日子。作為 N 系列的進階之作，HONOR 600 系列顯然準備好在效能與 AI 攝影領域與旗艦機型一較高下。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

玩手機姿勢｜在家中可以放置在手機架，能夠調校高度的最好。 玩手機姿勢｜外出沒有枱面時，可將一手橫置胸前，以墊高拿手機的手的上臂，便可升高手機而不感疲累。 玩手機姿勢｜雙手輪流用手機，可以減低手指問題，也可訓練非慣用手的靈活性。 玩手機姿勢｜善用語音輸入法，可減低輸入文字的需要，減輕手指的負擔。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務