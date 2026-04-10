Dyson風扇仔為史上最平產品？　65,000rpm風力、型格圓柱體設計

Dyson的產品線向來圍繞著一項核心技術：空氣流動，無論是吸塵機、風扇、空氣清新機、暖風機、加濕器等，甚至是耳機也是。在夏季來臨之際，Dyson推出了首款手持HushJet Mini Cool Fan迷你風扇仔，甚有驚喜！

這款Hushjet Mini Cool Fan風扇除了手持風扇使用，亦配備「頸掛式底座」的裝置設計，可穿戴或放置在桌面上使用，方便解放雙手。氣流速度高達每秒25米，馬達轉速高達每分鐘65,000轉，這款直徑38mm的風扇經過精心設計，降低了頻率，消除了馬達嘯叫聲，但Dyson尚未公布分貝值。

38mm圓柱體設計

Dyson這款風扇是帶有傾斜頭部的小型圓柱體，38毫米直徑、重212克，充電一次可使用6小時。它有五檔風速設置，外加一檔強勁模式。38mm對Dyson來說是一個特殊的尺寸，它代表讓產品更小巧、更輕、性能更佳，也是Dyson Supersonic風筒、Dyson PencilVac吸塵器、PencilWash洗地機以及現在的HushJet Cool Mini Fan風扇的共同直徑。

共有Dyson 3種經典配色可選，包括墨藍/鈷藍、紅玉髓/天空藍及粉紅/白配色，靈感來自珍珠母貝。這款風扇更是Dyson最經濟實惠的產品之一，售價為99美元，折合約$780港元，粉紅配色於美國市場即日開售，其他配色則分別於5及6月發售。