Samsung Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Flip8 料7月倫敦發布

隨著 Samsung Galaxy S26 系列在今年2月正式推出，市場的焦點已轉移至品牌下半年的摺疊旗艦手機。據韓國媒體《Korea Economic TV》的最新消息，Samsung預計將於7月22日在英國倫敦舉行 Galaxy Unpacked 發佈會，新一代摺疊手機將於會上亮相!

Galaxy Z Fold Wide 4:3屏幕體驗像平板電腦

這次發表會的亮點除了常規升級的 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8，最受矚目是傳聞中的全新成員 Galaxy Z Fold Wide（暫名）。據悉這款新機其主屏幕將採用特殊的 4:3 顯示比例，並延續對 S Pen 的支援，旨在提供更接近平板電腦的生產力體驗。