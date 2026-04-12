Samsung Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Flip8 料7月倫敦發布

隨著 Samsung Galaxy S26 系列在今年2月正式推出，市場的焦點已轉移至品牌下半年的摺疊旗艦手機。據韓國媒體《Korea Economic TV》的最新消息，Samsung預計將於7月22日在英國倫敦舉行 Galaxy Unpacked 發佈會，新一代摺疊手機將於會上亮相!
Galaxy Z Fold Wide 4:3屏幕體驗像平板電腦
這次發表會的亮點除了常規升級的 Galaxy Z Fold8 與 Galaxy Z Flip8，最受矚目是傳聞中的全新成員 Galaxy Z Fold Wide（暫名）。據悉這款新機其主屏幕將採用特殊的 4:3 顯示比例，並延續對 S Pen 的支援，旨在提供更接近平板電腦的生產力體驗。
在機身設計方面，消息指出 Galaxy Z Fold Wide 追求極致輕薄，厚度可能比競爭對手蘋果研發中的摺疊 iPhone 還要薄 0.5mm。規格配置同樣屬於頂尖水準，預計搭載針對 Galaxy 裝置優化的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，內置 5,000 mAh 大容量電池並支援 45W 有線快充。
螢幕尺寸方面，Samsung Galaxy Z Fold Wide 的內部摺疊螢幕為 7.6 吋，外螢幕則配備 5.4 吋面板，在便攜性與大螢幕視野之間取得平衡。這款全新手機型號的加入，無疑為追求大螢幕多工處理的用戶提供更豐富的選擇。隨著 7 月的發表日期逐漸接近，預期未來幾週將有更多關於這幾款 2026 年摺疊旗艦手機的詳細規格流出。
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