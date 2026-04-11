OPPO Find X9 Ultra將於21日亮相　主打相機性能率先睇

隨着發表日期臨近，OPPO官方正式對外確認了新一代影像旗艦Find X9 Ultra的相機詳細參數。這款新機預計將於4月21日在國內及全球市場同步亮相。今日於網上就流出了Find X9 Ultra相機詳細參數及外觀設計、配色等資訊！
強化色彩還原
相機系統是這次Find X9 Ultra的核心亮點，機背搭載了極具競爭力的四鏡頭組合。主鏡頭採用近1吋感光元件的200MP像素傳感器，光線捕捉能力較上代Find X8 Ultra提升了約10%。而在長焦表現上，新機配備了一枚支援10倍光學變焦的50MP潛望式長焦鏡頭，並輔以另一枚具備3倍光學變焦的200MP潛望長焦鏡頭，後者在進光量上比前代提升了36%。
至於超廣角鏡頭與前置鏡頭均維持50MP水準，但受惠於技術改良，兩者的進光效率皆有56%的大幅成長。此外，機身還增設了一枚3.2MP的真彩傳感器，能有效提升43%的光線感應精準度，強化色彩還原。
在硬件性能與顯示方面，Find X9 Ultra配備了一塊6.78吋的超高清螢幕（3,168 × 1,440）。核心效能則由最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器驅動，最高提供16GB RAM與512GB儲存空間。
偏向專業攝影操作
外觀設計的部分，流出的電訊商清單顯示新機將提供極地冰川、沙漠谷地及凍原三種配色。由流出的圖片可見，機身右側整合了音量鍵、電源鍵以及一個實體快門鍵，左側則設有快速快捷鍵，整體布置明顯偏向專業攝影操作。
雖然巨大的相機模組讓機身具備一定厚度，但視覺上比近期推出的vivo X300 Ultra更為協調。OPPO同場還會發表Find X9s Ultra，屆時將會公布更多關於全球發售的詳細價格資訊。
文章獲Mobile Magazine授權轉載
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