OPPO Find X9 Ultra將於21日亮相　主打相機性能率先睇

隨着發表日期臨近，OPPO官方正式對外確認了新一代影像旗艦Find X9 Ultra的相機詳細參數。這款新機預計將於4月21日在國內及全球市場同步亮相。今日於網上就流出了Find X9 Ultra相機詳細參數及外觀設計、配色等資訊！

強化色彩還原

相機系統是這次Find X9 Ultra的核心亮點，機背搭載了極具競爭力的四鏡頭組合。主鏡頭採用近1吋感光元件的200MP像素傳感器，光線捕捉能力較上代Find X8 Ultra提升了約10%。而在長焦表現上，新機配備了一枚支援10倍光學變焦的50MP潛望式長焦鏡頭，並輔以另一枚具備3倍光學變焦的200MP潛望長焦鏡頭，後者在進光量上比前代提升了36%。