Apple智能眼鏡傳測試中　多達4種款式與Ray-Ban Meta競爭

多樣化鏡框設計

據報Apple正為其即將推出的智能眼鏡測試多達4種潛在款式，旨在與Ray-Ban Meta競爭。據彭博記者Mark Gurman報道，Apple正在測試4種不同的智能眼鏡款式，包括與Ray-Ban Wayfarer相似的大型長方形鏡框、類似Apple CEO Tim Cook所佩戴的較纖薄長方形設計、較大的橢圓形或圓形鏡框，以及較小的橢圓形或圓形選項。

彭博消息亦指出，Apple正在開發一系列顏色，包括黑色、海洋藍和淺棕色，據報Apple或會以「垂直橢圓形鏡片及圍繞燈光」的設計，使其產品在設計上與眾不同。