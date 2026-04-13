Apple智能眼鏡傳測試中　多達4種款式與Ray-Ban Meta競爭

Apple智能眼鏡（內部代號 N50）傳測試4種多樣款式，劍指Ray-Ban Meta，預計2027年揭曉智能穿戴新格局。從獨特設計、iPhone深度整合到Siri強化，Apple智能眼鏡能否憑藉其獨有生態優勢，在智能眼鏡大戰中成功突圍？
多樣化鏡框設計
據報Apple正為其即將推出的智能眼鏡測試多達4種潛在款式，旨在與Ray-Ban Meta競爭。據彭博記者Mark Gurman報道，Apple正在測試4種不同的智能眼鏡款式，包括與Ray-Ban Wayfarer相似的大型長方形鏡框、類似Apple CEO Tim Cook所佩戴的較纖薄長方形設計、較大的橢圓形或圓形鏡框，以及較小的橢圓形或圓形選項。
彭博消息亦指出，Apple正在開發一系列顏色，包括黑色、海洋藍和淺棕色，據報Apple或會以「垂直橢圓形鏡片及圍繞燈光」的設計，使其產品在設計上與眾不同。
功能與iPhone整合
與Meta的智能眼鏡類似，Apple新產品將具備拍攝照片和影片功能。Gurman表示，該產品旨在更好地與iPhone同步，讓用戶能利用Apple生態系統進行編輯、分享、通話、通知、音樂，甚至使用其語音助理。
Apple智能眼鏡的發布，甚至可能與iOS 27將帶來改進版Siri的時間點相符。Gurman預計，Apple 最快可能在2026年底或2027年初揭示其智能眼鏡，並於2027年某個時間點正式發布。另一方面，Meta發布了最新型號的智能眼鏡，該產品可配處方鏡片，並提供更具客製化的貼合度。
資料來源：Engadget