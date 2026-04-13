豐田Toyota NOAH混能版首發　同級MPV最低油耗只售這個價！

豐田Toyota NOAH至尊混能版現已推出。

電動車一換一優惠已完結，但現時油價高企，選擇混能汽車可能是個折衷慳錢方法。皇冠汽車帶來全新豐田Toyota NOAH至尊混能版，第五代混能系統有極佳油耗表現，達到22.4km/L，更有多項小升級，尤其在車門及車廂空間，舒適度大為提高。

新車內外升級 新款車頭設計更展現出未來感，電鍍鬼面罩配合流線型車身線條；而車尾更升級採用日本版最高規格LED尾燈組，輪圈同時升級至17吋雙色拋光面設計。車身尺寸為4695 x 1730 x 1845mm， 車內升級了三區域恆溫冷氣系統，並內置nanoe X納米離子空氣淨化技術。 全新NOAH搭載豐田第五代混能系統，內置1.8升直列四缸VVT-i引擎、永磁同步馬達及e-CVT電子式無段變速波箱，最大140PS綜合馬力、185Nm最大電動馬達扭力及142Nm最大引擎扭力輸出。平均油耗達到22.4 km/L，續航力較汽油版大幅躍升超過50%，一缸油續航距離最高可達 1160公里。

首設側趟門電尾門 首次搭載同級獨有的側門迎賓踏板，當左側趟門開啟時，腳踏會自動伸出，配合220mm同級最低的登車脚踏高度及435mm特長上落扶手，讓乘客上落車輕鬆自如。全車左右兩側均配置腳踢感應式自動電趟門，全新設計的電控尾門設有左右尾門開關控制鍵，支援小角度開關功能，用家可隨意根據現場空間靈活控制開門角度。

頭等式坐椅體驗 TNGA底盤架構有1405mm座艙高度，中排搭載Ottoman頭等式座椅連小腿承托墊，座椅均使用原廠人造皮革與織物製成，配置暖櫈功能，745mm的特長滑動導軌，可隨意整合空間。透過7吋電子儀錶、多功能顯示屏及原廠彩色抬頭顯示可看行車資訊，配備10吋輕觸式屏幕音響系統連6組喇叭及支援Apple CarPlay。 搭載最新一代Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，包括預警式防護系統附自動剎車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、線道追蹤輔助系統、線道偏離警示系統、主動式高燈自動切換系統、防護式駕駛輔助系統。豐田NOAH至尊混能版驚喜登場價$319440，價錢吸引，相信特別受家庭客捧場。