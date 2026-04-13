InnoEX香港國際創科展＋春季電子產品展直擊　機械人、飛行器成必看焦點

香港政府創新科技及工業局和香港貿發局合辦的「香港國際創科展」（InnoEX）聯同「春季電子產品展」今日（4月13日）正式揭幕，兩大科技展一連4日帶來環球創科方案、人工智能技術及電子產品等，並舉辦一系列論壇、研討會、商貿配對及交流活動等，18歲或以上業內人士可登記免費入場參觀。

首設「RoboPark」展區 今年InnoEX連同「春電展」共有27個國家及地區、超過2800家參展商，呈獻各種以AI+驅動的創新科技及嶄新電子產品。今年更特設全新「RoboPark」展區，展示逾100款不同應用場景的機械人。全場幾乎都是不同形態的機械人，除了娛樂用途，更多是可應用在工商業、醫療及公共事務等不同範疇。 去年人形機械人出貨量全球前五強的企業中有四間參與今次展覽，分別為智元機器人、「杭州六小龍」之一的宇樹科技、「深圳八大金剛」中的優必選及眾擎機器人。宇樹科技首次境外發布新一代四足機器狗「Unitree A2」，具備最高5m/s的奔跑速度，更懂得打空翻、斜走及倒後等，關節及活動更加靈活自如。搭載超廣角雷射雷達，能實現3D感知與環境即時識別。

另一款Unitree G1鐵甲拳王，更展示了極似真人的拳擊動作，出拳及步法流暢，動靜不再像一般機械人般生硬緩慢，甚為震撼。雖然未必在日常生活中算是實用，但看著它表演出拳、退後閃避甚至挑釁，都很有娛樂性。 智元機器人同樣可聞歌起舞，動作亦絲滑暢順；另一款靈心巧手（LinkerBot）亦可以彈琴打鼓奏樂。還有一些特定用途如水務署用的「智管焊」焊接機械人、手沖咖啡機械臂、可語音控制及表達情緒的AI陪伴機械狗等，可見機械人發展速度相當驚人，成為這次展覽的焦點所在。

各款飛行器 低空經濟亦是重要議題之一，專區展示低空科技應用以及促進產業合作，參與企業包括海宏技術、和諧航宇、大漠大、億航智能、沃飛長空、英武智能科技等，展出多款飛行器及無人機的模型。 多個地區及國家都有參展，例如英國就帶來與別不同的技術方案，例如Haylo Tech專注為兒童帶來一款如頭箍的AI學習裝置、平衡力極高的超迷你航拍機等，內地如安徽省科大硅谷，首創無接觸心臟監測技術，可1分鐘進行健康監測。

品牌跨界＋復古玩意 電子產品展方面相對上較為普通，未見很新穎的高科技產物，不過亦有不少大牌子跨界推出新品，例如電池品牌「勁量」（Energizer）與法國品牌合推手提電腦及屏幕；色彩權威Pantone的一系列以色彩為主題的小家電、手機配件及音響產品。 Y2K復古熱潮下，亦見不少玩具相機、舊式遊戲機湧現；去年因相機匙扣盲盒大熱翻生的柯達，相機以外亦推出喇叭產品；老牌Philips家電品牌亦有鮮明的喇叭及耳機產品，相當有趣。 香港國際創科展及香港春季電子產品展即日起至4月16日在香港會議展覽中心舉行，業內人士可登記免費入場參觀。