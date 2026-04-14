Samsung Galaxy Z Flip8效果圖曝光 摺疊後厚度減少0.5mm

繼上月流出的 Samsung Galaxy Z Fold8 之後，備受矚目的新款小摺疊手機 Galaxy Z Flip8 完整 CAD 效果圖也正式現身。據目前揭露的資訊顯示，這款新手機在外觀設計上將採取相當穩健的策略，與上一代產品保持高度的一致性，讓喜愛該系列標誌性設計的用戶感到十分熟悉。

在機身尺寸方面，Galaxy Z Flip8 展開後的數值預計為 166.8 x 75.4 x 6.6 mm，而摺疊後的體積則約為 85.4 x 75.4 x 13.2 mm。對比去年的型號，新機在展開狀態下的長度、寬度與厚度僅有極微小的增加，這些變化在實際握持時幾乎難以察覺。不過值得注意的是，新機在摺疊後的厚度減少了 0.5 mm，這對於追求極致便攜性的用戶來說，無疑能提供更佳的口袋收納感。