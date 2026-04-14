Samsung Galaxy Z Flip8效果圖曝光 摺疊後厚度減少0.5mm

繼上月流出的 Samsung Galaxy Z Fold8 之後，備受矚目的新款小摺疊手機 Galaxy Z Flip8 完整 CAD 效果圖也正式現身。據目前揭露的資訊顯示，這款新手機在外觀設計上將採取相當穩健的策略，與上一代產品保持高度的一致性，讓喜愛該系列標誌性設計的用戶感到十分熟悉。
在機身尺寸方面，Galaxy Z Flip8 展開後的數值預計為 166.8 x 75.4 x 6.6 mm，而摺疊後的體積則約為 85.4 x 75.4 x 13.2 mm。對比去年的型號，新機在展開狀態下的長度、寬度與厚度僅有極微小的增加，這些變化在實際握持時幾乎難以察覺。不過值得注意的是，新機在摺疊後的厚度減少了 0.5 mm，這對於追求極致便攜性的用戶來說，無疑能提供更佳的口袋收納感。
螢幕規格部分，Galaxy Z Flip8 依舊搭載一片 6.9 吋的內摺主螢幕，以及機身背部 4.1 吋的外螢幕。這兩項關鍵數據與現有的 Flip7 完全相同，顯示 Samsung在螢幕尺寸的佈局上已達到相對成熟的平衡點。
料7月Galaxy Unpacked 推出
由於外型幾乎沒有明顯變動，這意味著所有的效能升級與創新功能都將集中在機身內部的硬體配置，例如處理器效能、散熱表現或是電池容量的優化。依照往年的市場慣例，SAMSUNG 預計會在今年 7 月舉辦的夏季 Galaxy Unpacked 發表會中，正式推出 Galaxy Z Flip8。
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