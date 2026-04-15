華為 Pura X Max摺機開放預訂 內螢幕增大至 7.6 吋

華為宣布其全新旗艦產品 Pura X Max 開始接受預訂，預計4月20日下午與 Pura 90 系列手機同步亮相。這款新機標榜為業界首款大尺寸「闊摺疊」手機，設計理念旨在打破傳統摺疊機的螢幕比例限制。Pura X Max 在維持系列原有比例的基礎上，將內屏大幅度擴充至約 7.6 吋，其顯示面積已接近 iPad mini，被市場視為一款可以隨身攜帶的摺疊平板電腦。
據官方發表的預熱資訊顯示，Pura X Max 的內屏設計更傾向於橫向使用邏輯。這種佈局在多任務處理、手機遊戲以及觀影等場景下，能提供更具沉浸感的視覺體驗，對於商務人士處理文檔或電郵的效率亦有顯著提升。此外，新機的外屏也升級至 5.5 吋，相比前代產品 Pura X 而言，能顯示更豐富的訊息內容，讓使用者在不展開手機的情況下，也能輕鬆應對日常社交溝通與訊息瀏覽，實用性大幅增強。
Pura X Max規格可應付高負載運算
Pura X Max核心規格方面，華為透露 Pura X Max 將搭載性能更強的 Kirn 9030 系列芯片。這款芯片預計會採用全新的 9 核心架構，效能表現向即將推出的 Mate 80 系列看齊。味著新機在處理高負載運算與複雜圖像時，將具備更流暢的反應速度，徹底解決摺疊手機在性能上可能存在的樽頸。
值得關注的是，曾出現在 Mate 80 Pro Max 風馳版上的 HyperSpace Memory 超空間內存技術，預計也將應用於 Pura X Max。該技術能顯著提升內存壓縮能力，讓原本 16GB 的物理內存能實現接近 20GB 的應用體驗。這項優化確保了系統在後台執行多個應用程式時依然保持穩定，避免因頻繁刷新而影響使用連續性。
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