華為 Pura X Max摺機開放預訂 內螢幕增大至 7.6 吋

華為宣布其全新旗艦產品 Pura X Max 開始接受預訂，預計4月20日下午與 Pura 90 系列手機同步亮相。這款新機標榜為業界首款大尺寸「闊摺疊」手機，設計理念旨在打破傳統摺疊機的螢幕比例限制。Pura X Max 在維持系列原有比例的基礎上，將內屏大幅度擴充至約 7.6 吋，其顯示面積已接近 iPad mini，被市場視為一款可以隨身攜帶的摺疊平板電腦。

據官方發表的預熱資訊顯示，Pura X Max 的內屏設計更傾向於橫向使用邏輯。這種佈局在多任務處理、手機遊戲以及觀影等場景下，能提供更具沉浸感的視覺體驗，對於商務人士處理文檔或電郵的效率亦有顯著提升。此外，新機的外屏也升級至 5.5 吋，相比前代產品 Pura X 而言，能顯示更豐富的訊息內容，讓使用者在不展開手機的情況下，也能輕鬆應對日常社交溝通與訊息瀏覽，實用性大幅增強。