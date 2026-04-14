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科技
出版：2026-Apr-14 18:00
更新：2026-Apr-14 18:00

DJI Avata 360全景航拍機實試　先拍後取景真係更易玩？（有片）

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DJI款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，可作遙控器及穿越搖桿兩種飛行方式。

DJI款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，可作遙控器及穿越搖桿兩種飛行方式。

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DJI早前發布首款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，與insta360的Antigravity A1打對台。DJI Avata 360擁有不少優勢，包括一吋旗艦CMOS雙感光元件、旗艦級O4+全高畫質影像傳輸等，連控制器價錢只是$4989起，早前借機實試基本飛行感覺，以及試玩創意剪輯，看看這部航拍是否值得入手。

DJI Avata 360航拍機外觀跟Avata 2相似。 DJI Avata 360航拍機機底設計。 DJI Avata 360航拍機雙形態翻轉鏡頭。 DJI Avata 360航拍機鏡頭可拍攝全景影片。 DJI Avata 360航拍機有4個機身一體化槳葉。 DJI Avata 360航拍機電池續航約23分鐘。 DJI Avata 360航拍機可配合RC2遙控器操作。 DJI Avata 360航拍機利用穿越搖桿3作體感飛行。 DJI Avata 360航拍機飛行眼鏡N3設計簡約。 DJI Avata 360航拍機眼鏡內部。

設計如Avata 2

DJI Avata 360形狀跟Avata 2相似，前方有雙形態翻轉鏡頭，配合4個一體化槳葉設計，加入防護罩更保障安全。機後則是電池位，機側設有按鍵及散熱風扇。控制方面有兩種操控可選，可選DJI RC2遙控器，有觸控式巨型屏幕，操作更加容易；以及體感暢飛套裝，則利用飛行眼鏡N3及穿越搖桿3，更考技術。

飛行眼鏡比Avata 2外觀更加簡約，而且鏡片不能調校，近視人士就只能戴隱形眼鏡。電池位於頭帶後方，佩戴亦算輕巧舒適。穿越搖桿3有控制桿、油門扳機、視角、拍攝鍵等，按鈕眾多，要點時間適應及記熟操作。

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DJI Avata 360航拍機實試飛行。 DJI Avata 360航拍機飛行相當穩定。 DJI Avata 360航拍機以RC2遙控器邊看邊拍。 DJI Avata 360航拍機可拍攝8K/60fps。 DJI Avata 360航拍機用穿越搖桿難度更高。

飛行新手友好

雖然DJI Avata 360航拍機屬旗艦級數，不過實際試玩過卻沒有想像之中難度高。先試RC2遙控器，飛行更為直觀，而且可以利用屏幕觀看拍攝畫面，受惠於O4+全高畫質影像傳輸系統，清晰不窒，抗干擾性能高，在城市飛行亦保持流暢，更可最遠達20公里的1080p/60fps高畫質高影格率畫面傳輸。

再試飛行眼鏡N3及穿越搖桿3，難度較為提升，操控上雖然左右扭動手腕，入門玩家不算易上手，熟煉後才能更自如。試飛當日有點風，但飛行仍然相當穩定，一顆電池續航23分鐘，建議多配幾塊電池。夜景級全向主動避障功能亦相當穩陣，在樹木之間有障礙，即時警告通知並繞道飛行，更加安心。

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DJI Fly App下載速度極快。 DJI Avata 360可同時拍攝360影片及一般視角影片。 DJI Avata 360影片可以在DJI Fly App內進行編輯。 DJI Avata 360影片有多種特效可以使用。 DJI Avata 360即使平飛都可以自帶旋轉效果。

一鍵花式剪輯

不用擔心拍攝時不懂取景，DJI Avata 360一次飛行可同時下載普通影片及360°全景視野畫面，能在後期任意選擇視角進行剪輯。加上全景虛擬雲台，即使只朝一個方向飛行，也能實現360°無限旋轉及俯仰控制，完成回望、空翻等視覺效果。App中更可選智能追蹤、體感取景等，先拍後編輯，慢慢在App上調整拍攝角度及取景，一鍵創作相當輕鬆。

另一個值得一讚的功能是傳輸，Wi-Fi 6高速無線傳輸可透過DJI Fly App直接下載素材，傳輸速率最高可達100MB/s，相當快速，不須經SD卡直接在手機查看剪片。另外機身內建42GB儲存空間，可儲存約30分鐘8K全景影片，不過眼鏡影片就須插卡才可儲存。

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DJI Avata 360還有大量創作玩法，例如全向智慧跟隨功能、雲台FPV動感模式等，需要更多時間去摸索。新手可以試玩基本飛行、先拍後剪，進階玩家則可以試盡更多拍攝及取景方法。配RC2遙控器$4989，體感暢飛套裝$6239，仍然比對手平足一截。唯一問題是重量達455g，必須註冊領牌才可飛行，門檻稍為提高。

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