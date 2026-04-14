DJI Avata 360全景航拍機實試　先拍後取景真係更易玩？（有片）

DJI款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，可作遙控器及穿越搖桿兩種飛行方式。

DJI早前發布首款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，與insta360的Antigravity A1打對台。DJI Avata 360擁有不少優勢，包括一吋旗艦CMOS雙感光元件、旗艦級O4+全高畫質影像傳輸等，連控制器價錢只是$4989起，早前借機實試基本飛行感覺，以及試玩創意剪輯，看看這部航拍是否值得入手。

設計如Avata 2 DJI Avata 360形狀跟Avata 2相似，前方有雙形態翻轉鏡頭，配合4個一體化槳葉設計，加入防護罩更保障安全。機後則是電池位，機側設有按鍵及散熱風扇。控制方面有兩種操控可選，可選DJI RC2遙控器，有觸控式巨型屏幕，操作更加容易；以及體感暢飛套裝，則利用飛行眼鏡N3及穿越搖桿3，更考技術。 飛行眼鏡比Avata 2外觀更加簡約，而且鏡片不能調校，近視人士就只能戴隱形眼鏡。電池位於頭帶後方，佩戴亦算輕巧舒適。穿越搖桿3有控制桿、油門扳機、視角、拍攝鍵等，按鈕眾多，要點時間適應及記熟操作。

飛行新手友好 雖然DJI Avata 360航拍機屬旗艦級數，不過實際試玩過卻沒有想像之中難度高。先試RC2遙控器，飛行更為直觀，而且可以利用屏幕觀看拍攝畫面，受惠於O4+全高畫質影像傳輸系統，清晰不窒，抗干擾性能高，在城市飛行亦保持流暢，更可最遠達20公里的1080p/60fps高畫質高影格率畫面傳輸。 再試飛行眼鏡N3及穿越搖桿3，難度較為提升，操控上雖然左右扭動手腕，入門玩家不算易上手，熟煉後才能更自如。試飛當日有點風，但飛行仍然相當穩定，一顆電池續航23分鐘，建議多配幾塊電池。夜景級全向主動避障功能亦相當穩陣，在樹木之間有障礙，即時警告通知並繞道飛行，更加安心。

一鍵花式剪輯 不用擔心拍攝時不懂取景，DJI Avata 360一次飛行可同時下載普通影片及360°全景視野畫面，能在後期任意選擇視角進行剪輯。加上全景虛擬雲台，即使只朝一個方向飛行，也能實現360°無限旋轉及俯仰控制，完成回望、空翻等視覺效果。App中更可選智能追蹤、體感取景等，先拍後編輯，慢慢在App上調整拍攝角度及取景，一鍵創作相當輕鬆。 另一個值得一讚的功能是傳輸，Wi-Fi 6高速無線傳輸可透過DJI Fly App直接下載素材，傳輸速率最高可達100MB/s，相當快速，不須經SD卡直接在手機查看剪片。另外機身內建42GB儲存空間，可儲存約30分鐘8K全景影片，不過眼鏡影片就須插卡才可儲存。

DJI Avata 360還有大量創作玩法，例如全向智慧跟隨功能、雲台FPV動感模式等，需要更多時間去摸索。新手可以試玩基本飛行、先拍後剪，進階玩家則可以試盡更多拍攝及取景方法。配RC2遙控器$4989，體感暢飛套裝$6239，仍然比對手平足一截。唯一問題是重量達455g，必須註冊領牌才可飛行，門檻稍為提高。