母親節2026｜媽媽送禮之選　iPhone激減$1500、iPad及Apple Watch都有優惠

Apple產品系列減價

上年才推出的超薄iPhone Air，256GB原價$8599，減$1500後優惠價$7099，最適合時尚潮媽。媽媽鍾意聽歌的話，AirPods Max亦由$4599減$1000，$3599有售。11吋iPad Air Wi-Fi版減$200，128GB售$4399、256GB售$5199；13吋128GB售$6099、256GB售$6899；11吋iPad就雖然減得少，但入門價更抵玩，128GB售$2699、256GB售$3499。

可以隨時監測媽媽健康的Apple Watch，Series 11 GPS版本略減$100，42mm優惠價$3099、46mm $3299。Apple TV 4K則只需$999，俾媽媽煲劇睇電影一流。FOXX於鑽石山荷里活廣場及佐敦設有門市，優惠期至2026年5月10日，趁母親節前好入手！