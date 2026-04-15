豐澤抵得祭優惠18折起！　1折買iPhone 17 Pro Max、Sony XM6耳機（內附詳情）

豐澤抵得祭由即日至5月14日，豐澤全線門市及網店同步推出4星期優惠，最筍有1折登記抽籤、逾800件產品低至18折、總值超過$2600電子優惠券折上再折、門市限定互動遊戲等，優惠極多萬勿錯過！

限量1折抽籤人氣產品 豐澤網店限定推出人氣產品1折登記抽籤，每逢週三更新一輪指定產品，登記後即有機會以1折震撼價限量入手，每款限量3件。包括iPhone 17 Pro Max 256GB、ASUS ROG Xbox Ally電競手提遊戲機﹑Dyson Airwrap Co-anda2x全效吹風造型器及新款PencilVac FluffyCones吸塵機、Sony WF-1000XM6藍牙耳機等。未中籤部份產品同樣提供限定折扣價，相當抵買。

門市網店電子優惠券 豐澤將大派總值超過$2600電子優惠券，門市或網店皆可使用，覆蓋多個產品類別，門市限定有影音產品、旅遊生活用品、護理健康產品及相機，最多減$250。網店則有大型家電、小型廚電、電腦、視聽產品等等，最多高達10%折扣，更可折上再折。

超級品牌低至43折 網店精選8大人氣品牌每週輪流限時上架，逢星期三更新，當中包括Samsung、Lenovo、Apple、LG等等，最多低至43折入手。

激減快閃區低至15折 「激減快閃區」強勢開搶，網店精選逾450件爆款以優惠價發售；每逢週三早上10時更追加50件產品以秒殺價限量開搶，當中包括4折入手Philco洗衣機、76折入手Marshall ACTON III音箱及65折入手Samsung OLED 4K電視等。

超過800件產品低至18折 豐澤門市及網店同步精選逾800件人氣產品低至18折，涵蓋家電、電腦、視聽娛樂、健康美容、廚房電器、旅行、寵物及母嬰等，一次過買齊生活所需。特別推薦當中30件精選產品創抵價，包括43折入手Philips咖啡機、47折$599買到Sennheiser Acentum無線耳機。

門市限定「豐狂夾」禮物 顧客於指定門市消費滿$1000，即可現場玩「豐狂夾」1次，挑戰夾走「聰豐B鎖匙扣」或「豐澤購物禮券」乙份，易賞錢App新會員更享雙倍遊戲機會。