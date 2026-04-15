Sony最輕巧電競耳機INZONE H6 Air發布　FNATIC特別版滑鼠同步登場

Sony INZONE H6 Air電競耳機正式登場。

Sony今日宣布旗下電競品牌INZONE推出全新遊戲耳機產品H6 Air，獨特的開放式聲學結構，加上超輕身199克及鋁質機身設計，一洗電競耳機沉重不適的佩戴感。同時更為入耳式耳機INZONE Buds帶來透明紫配色，以及FNATIC特別版滑鼠Mouse A及兩款滑鼠墊Mat D及Mat F，電競迷值得入手。

加強低頻表現及立體感 INZONE H6 Air電競耳機外觀與H9 II相似，不過耳罩換成開放式聲學結構，外殼不進行聲學密封，減少內部聲音發射，令空間定位更精準，聽起來音色更加沉浸。雖然沒有H9 II的複合碳物料驅動器及降噪技術，不過亦採用了MDR-MV1驅動器組件，配備大振幅及低失真的振膜，改良振膜運動後的後導管結構，改善一般開放式聲學結構的低頻表現，可精準監聽細節，打機更有沉浸感。 今次更與Sony Interactive Entertainment旗下負責遊戲音效製作的PlayStation Studios音效設計師合作，開發出「RPG/冒險」均衡器設定檔，並可啟用360 Spatial Sound for Gaming。特別為《死亡擱淺2》度身訂造，試玩時的雨聲、不同空間的回音以及各式音效，都可以一一真實呈現，聲色細緻立體。而玩FPS遊戲時，腳步聲亦一樣清晰精準，更有優勢之餘亦更有投入感。

品牌最輕199g耳機 耳機採用鋁材及漸進式孔洞設計，是至今最輕巧的遊戲耳機，撇除可拆式麥克風，超輕量的機身僅重199克。新式頭帶設計以滑桿鎖定，調整簡單易用，整體輕巧纖薄，加上如XM6的彈簧鉸鏈，戴上頭沒壓迫及夾耳感，加上尼龍耳墊貼合透氣，不覺侷促。 INZONE H6 Air為有線設計，以3.5mm線連接電腦、手掣等裝置，並有可拆式懸吊式咪高峰，彎曲長臂可隨時調整。售價$1499比起 H9更為便宜，而且外型低調，即使當普通耳機使用亦抵玩。

耳機滑鼠新色登場 另外入耳式耳機INZONE Buds亦有一款玻璃紫配色，耳機連充電盒都換上透明深紫色造型，時尚前衛。耳機配置不變，同樣具備360度空間音效，使用USB-C收發器更可降低延遲至30ms，最長續航為12小時，售價則略為提高至$1299。 而FNATIC特別版滑鼠Mouse A及兩款滑鼠墊Mat D及Mat F則換上鮮橙配色，非常搶眼，滑鼠印上FNATIC的標記，配以黑色側鍵及滑輪，售價為$1299。Mat D滑鼠墊為黑橙漸變色，以流暢移動為主；Mat F滑鼠墊則有電競選手的影子，6毫米SlimFlex質料表面紋理設計，有助精準操控。兩款售價分別為$379及$599。