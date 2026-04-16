vivo X300 Ultra港版上手試　蔡司雙2億像素鏡頭配400mm增距鏡效果係點？（多圖）

vivo今日正式發布旗艦新品vivo X300 Ultra，將專業電影製作能力帶入手機。搭載全球首發蔡司雙2億像素鏡頭與行業唯一 400mm等效的vivo蔡司增距鏡Gen 2 Ultra，實現全焦段4K 120 fps 10 bit Log電影級錄影，再配備專業四咪收音系統、60fps自動對焦追蹤、VS1+專業影像晶片、Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、6600mAh藍海電池與IP68/IP69防塵防水效果，各方面達頂配級數。

vivo X300 Ultra為全球首部採用蔡司認證的雙2億像素鏡頭的手機，14mm超廣角鏡頭為50MP，而35mm主攝與85mm雲台級APO長焦鏡頭則提供2億像素。首次引入vivo原色鏡頭，配備12光譜通道與500萬像素的獨立色彩傳感器，精準還原真實色彩。配備了達到CIPA 7.0標準的長焦鏡頭，為業內最強防震增距鏡，搭載60fps高幀率通道、自研藍圖高刷追焦引擎與自研算法引擎，實現遠距離自動對焦追蹤能力。

蔡司增距鏡組合

vivo蔡司增距鏡Gen2提供200mm等效焦距、2.35x光學距離與8.7倍光學直出2億像素，搭配 CIPA 6.5專業級防手震與60 fps超清長焦運動抓拍。全新升級的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra則達到400mm等效焦距、4.7x光學距離與17.4倍光學直出2億像素，搭配CIPA 4.5專業級防手震與60 fps超清長焦運動抓拍，直達專業級攝影機水準。

實試在尖沙咀拍過港島對岸，用最長3200mm影過灣仔會展、中環摩天輪都可清晰呈現，雖然鏡頭頗具份量，拍攝時難免手震，但出來成像經過AI演算變得銳利，而且不算太虛假，效果非常誇張。拍攝演唱會、運動賽事甚至戶外雀鳥及動物將會相當好用。