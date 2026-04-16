vivo X300 Ultra港版上手試　蔡司雙2億像素鏡頭配400mm增距鏡效果係點？（多圖）

vivo今日正式發布旗艦新品vivo X300 Ultra，將專業電影製作能力帶入手機。搭載全球首發蔡司雙2億像素鏡頭與行業唯一 400mm等效的vivo蔡司增距鏡Gen 2 Ultra，實現全焦段4K 120 fps 10 bit Log電影級錄影，再配備專業四咪收音系統、60fps自動對焦追蹤、VS1+專業影像晶片、Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、6600mAh藍海電池與IP68/IP69防塵防水效果，各方面達頂配級數。
蔡司雙2億像素鏡頭
vivo X300 Ultra為全球首部採用蔡司認證的雙2億像素鏡頭的手機，14mm超廣角鏡頭為50MP，而35mm主攝與85mm雲台級APO長焦鏡頭則提供2億像素。首次引入vivo原色鏡頭，配備12光譜通道與500萬像素的獨立色彩傳感器，精準還原真實色彩。配備了達到CIPA 7.0標準的長焦鏡頭，為業內最強防震增距鏡，搭載60fps高幀率通道、自研藍圖高刷追焦引擎與自研算法引擎，實現遠距離自動對焦追蹤能力。
蔡司增距鏡組合
vivo蔡司增距鏡Gen2提供200mm等效焦距、2.35x光學距離與8.7倍光學直出2億像素，搭配 CIPA 6.5專業級防手震與60 fps超清長焦運動抓拍。全新升級的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra則達到400mm等效焦距、4.7x光學距離與17.4倍光學直出2億像素，搭配CIPA 4.5專業級防手震與60 fps超清長焦運動抓拍，直達專業級攝影機水準。
實試在尖沙咀拍過港島對岸，用最長3200mm影過灣仔會展、中環摩天輪都可清晰呈現，雖然鏡頭頗具份量，拍攝時難免手震，但出來成像經過AI演算變得銳利，而且不算太虛假，效果非常誇張。拍攝演唱會、運動賽事甚至戶外雀鳥及動物將會相當好用。
X300 Ultra還配備了vivo專業影像手柄套裝，配備了鏡頭轉接環、濾鏡轉接環等全能專業攝影配件可以像操作專業攝影機一樣進行精準控制。
電影級專業錄影
vivo X300 Ultra特別加強拍片性能，全焦段支援4K 120 fps錄影，搭載10 bit Log色彩空間與 Dolby Vision動態範圍技術，實現電影級專業錄影。全新專業錄影模式不但提供參數控制，14mm、35mm、85mm 3枚蔡司認證鏡頭亦支援高幀率錄影，可進行高速運動捕捉與慢動作創作。
vivo香港特別邀請曾執導電影《深宵閃避球》、《超神經械劫案下》的香港新晉導演應智贇，全程只用一部X300 Ultra拍攝微電影，邀請演員劉佩玥擔任女主角，證明X300 Ultra的拍攝能力。
X300 Ultra發售詳情
vivo X300 Ultra將於即日起至4月29日期間預售，4月30日正式上市，共有草原綠、雪峰白、火山黑3款配色，並備有兩款規格，16GB+512GB售價$12999、16GB+1TB售價$13999。預售期內預訂即可獲得以下禮品，總值高達$4197：
1. $200 預訂賞：支付$200訂金購機時即可額外扣減最多$200
2. vivo Watch GT（建議零售價$999）
3. 12個月延保及碎屏保服務（價值 $2998）
預訂更可以用優惠價$1888，換領原價$2998 的「vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄套裝」，名額有限。