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科技
出版：2026-Apr-16 18:00
更新：2026-Apr-16 18:00

SmarTone全新AI Plan月費計劃優惠價　免VPN用ChatGPT、$0機價出HTC智能眼鏡

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SmarTone推出全新「AI Plan」月費計劃。

SmarTone推出全新「AI Plan」月費計劃。

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SmarTone推出全新「AI Plan」， 配合SmarTone「AI Connect」服務，盡享AI網絡專屬通道及免VPN直達各AI平台。優惠價$179起，跟一般50GB 5G月費計劃上台價錢一樣，更免加錢使用AI Connect及每月3GB中國內地及澳門漫遊數據，相當抵玩。

SmarTone 「AI Plan」月費一覽。 選用指定SmarTone AI Plan計劃即享優惠價出機。

免VPN用ChatGPT

SmarTone「AI Plan」配合「AI Connect」使用，特設AI網絡專屬通道，連接AI平台無須使用第三方VPN軟件及處理設定，直達全球最多人使用的ChatGPT及其他熱門AI平台，不論是即時對話、整理資訊，或是處理複雜數據及生成圖像均可穩定流暢地使用AI工具。

SmarTone 「AI Plan」 5G計劃有4個月費可選，最平由$179起，包50GB 5G本地數據，上台優惠送每月3GB中國內地及澳門漫遊數據。最貴計劃為每月$399，包180GB 5G本地數據，上台優惠送每月15GB中國內地及澳門漫遊數據及200通話分鐘，各月費均需簽30個月合約。

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上台選用指定計劃，即享低至$0機價出HTC VIVE Eagle或Samsung Galaxy Buds4 Pro，亦可以低至$5998出Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB。

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