Sony Xperia 1 VIII現身 FCC 認證 保留 3.5mm 耳機插頭

早前流出的 CAD 渲染圖已經揭示了 Sony Xperia 1 VIII 可能採用全新的相機模組設計，而近日這款新手機正式現身於美國 FCC 認證網站，進一步證實了規格方面的核心配置。相比去年，今年的認證程序似乎推進得更早，預示這款日系旗艦的發表時程可能有所提前。
據 FCC 文件顯示，型號為 PY7-30515Z 的裝置即為傳聞中的 Xperia 1 VIII。雖然認證資料中並未包含實機照片，但確認了多項令Sony粉絲安心的硬體特徵。今代保留 3.5mm 有線耳機孔，這在現今的高階手機市場中實屬罕見，同時無線充電功能也如期出現在配備清單中。
在連網技術方面，Xperia 1 VIII 將跟進最新的 Wi-Fi 7（802.11be）標準，提供更高速且低延遲的無線網路體驗。至於 5G 頻段則延續了前代 Xperia 1 VII 的規格，支援包括 N5、N41、N66 及 N77 在內的主流頻段，確保全球電信網路的相容性。
Sony Xperia 1 VIII主鏡頭感光加強
硬體效能與影像系統亦是本次Sony Xperia 1 VIII 改款的亮點。目前傳聞指出，新機將搭載高通最強悍的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。影像部分則預計迎來重大升級，傳出將採用由三組 48MP 感光元件組成的鏡頭陣列，除了主鏡頭感光面積進一步加大外，望遠鏡頭也可能換上 1/3 吋至 1/2 吋之間的新感光元件，藉此提升長焦拍攝的畫質表現。至於超廣角鏡頭則預計維持現有規格，延續Sony一貫的影像風格。
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