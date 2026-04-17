Sony Xperia 1 VIII現身 FCC 認證 保留 3.5mm 耳機插頭

早前流出的 CAD 渲染圖已經揭示了 Sony Xperia 1 VIII 可能採用全新的相機模組設計，而近日這款新手機正式現身於美國 FCC 認證網站，進一步證實了規格方面的核心配置。相比去年，今年的認證程序似乎推進得更早，預示這款日系旗艦的發表時程可能有所提前。

據 FCC 文件顯示，型號為 PY7-30515Z 的裝置即為傳聞中的 Xperia 1 VIII。雖然認證資料中並未包含實機照片，但確認了多項令Sony粉絲安心的硬體特徵。今代保留 3.5mm 有線耳機孔，這在現今的高階手機市場中實屬罕見，同時無線充電功能也如期出現在配備清單中。