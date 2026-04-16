HONOR 600系列向iPhone 17 Pro「致敬」　新機4月22日發布有咩賣點？

HONOR 600系列外形與iPhone 17 Pro「撞樣」。

今日HONOR公然將宣傳車泊在Apple Store前，係「致敬」定「挑機」？網民反應兩極，有人認為宣傳成功亦有人覺得反感，但至少成功引起大家注意這部全新輕旗艦手機HONOR 600系列，外觀及配色似足Apple的iPhone 17 Pro，究竟有冇自家賣點？

HONOR 600系列主力加強AI修圖及圖像轉影片功能。

AI圖秒變影片 HONOR 600系列系列有HONOR 600 Pro、HONOR 600及HONOR 600 Lite，將於4月22日在香港舉行全球首發發布會。作為年度最強的中階AI手機，HONOR 600系列主打「AI圖轉影片2.0」，今次更升級技術和旗艦級硬件及軟件功能。業界首創的「AI圖轉影片2.0」功能只需輸入簡單指令，即可將靜態照片轉化為數秒生動逼真的影片。AI修圖智能體新增支援對話式修圖，無論是「AI路人移除」、「AI智能退地」或者是進行人像拼圖，只需一句指令即可輕鬆完成，效果媲美專業修圖軟件。

另外相機亦會有驚喜，搭載高階旗艦機的2億像素超清夜景主鏡頭，兼有CIPA 6.0專業級防手震，配合AI Color Engine、SuperMoon 2.0演算法及AI增強夜景人像功能，低光攝影更強；電池容量亦高達7000mAh，規格直迫旗艦機款。 HONOR將於4月22日舉行HONOR 600系列發布會，屆時將公布更多產品資訊、開售日期、價錢及優惠禮遇，有興趣可以密切留意報道。

