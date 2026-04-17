全球首款多模態AI智能隨身攝錄機Looki L1 自動記錄生成生活Vlog

Looki L1有拍攝及故事模式按鍵，一按即會間隔自動攝錄。

機身有喇叭可播放訊息及收音咪，兩隻角為LED燈，長按觸控板可開啟AI助理直接語音詢問。具備IP67防水，續航力長達13小時，內置32GB儲存容量。

Looki L1不是一般運動攝影機，而是結合多模態感測與AI的穿戴裝置。相機僅重32g，可掛頸或磁吸佩戴。搭載Samsung ISOCELL 2T7感光元件，配合f/2.2大光圈及109度超廣角鏡頭，支援4K拍照和1080p/30fps影片拍攝。

想記錄生活又不想時時舉機按快門，這款穿戴式拍攝工具Looki L1絕對可勝任。相機可間隔攝錄，感應生活中的片段，交給AI每日剪輯成日記影片，並透過AI隨時回想、查詢昔日片段，玩法新穎有趣。

智能拍攝生成回憶

重點功能是故事模式，根據設定智能拍攝錄製短片，包括每一分鐘自動拍攝5秒、每兩分鐘拍攝9秒及每三分鐘拍攝11秒。內建AI視覺演算法，能夠主動感知光線、聲音、動作和行為，識別笑容、擁抱、精彩動作等時刻，毋須等待指令，並自動進行拍攝或錄影。每晚AI會自動剪好精華片段，自動生成「一天Vlog」或漫畫式回顧。

回顧人生AI夥伴

內置AI人工智能助理，AI記憶庫結合檢索增強生成，能用語音互動，以自然語言詢問「我今天吃了甚麼？」或「昨天看了甚麼書？」，系統會搜尋錄下的影像資料，根據真實生活記錄回答。