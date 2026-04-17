Nothing Headphone (a)耳機實試 平替版續航力更強

Nothing新款頭戴式藍牙耳機Headphone (a)，外觀似足旗艦級Headphone (1)，將標誌性設計加入粉紅、黃色等新配色，主打超長續航、LDAC高解析無線與自適應降噪，最重要是定價更親民吸引，相信會為品牌帶來一批新擁躉。
Headphone (a) 延續Nothing一貫的設計語言，外形極具辨識度，用上方形耳罩、白色頭帶配以金屬點綴。不過今次設計有點不同，透明的外罩加入黑、白、粉紅、黃4色的藥丸形模組，工業感減少但更具簡約玩味，而且更可襯回新出的Phone (4a)系列，全套粉紅特別吸睛。
高階耳機音色
雖然是Headphone (1)的平替版本，欠缺KEF調音，製作物料亦有點分別，但絕對沒有將貨就價。耳機搭載40mm鍍鈦驅動單體，試聽音色有驚喜，中高頻清晰飽滿，低頻亦自然，音色立體生動，並支援Hi‑Res Audio及LDAC編碼。即時低音增強演算法會分析低頻，在不犧牲中高音清晰度的前提下，傳遞強勁有力的低音。內置40dB自適應降噪，提供低中高3段預設，效果亦算不錯。
Nothing X App可使用8段高階EQ微調，更可建立並與Nothing社群分享自訂的設定檔。
超強5天續航力
操作上維持實體滾輪、撥桿與按鈕實體鍵，其實更加方便穩定，減少觸控錯誤機會。今次加入Channel Hop功能，可快速切換常用App，還有相機快門模式，操作更方便。搭配的透氣記憶海綿耳墊跟旗艦版相同，具備IP52防水級數，310g重量亦比Headphone (1)更輕巧舒適。
續航是這次最核心規格之一，關閉主動降噪時，官方表示單次充電可用5天約135小時，快充5分鐘可播放5小時。實際使用亦相差不遠，不過留意開啟主動降噪後，降至約75小時，一般日常聽歌可維持數天不須充電，已很足夠。
Nothing Headphone (a)定價更親民只售$1,499，雖然沒有收納盒，但作為中階耳機都算抵玩值得入手。查詢：3183 0168