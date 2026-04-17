Nothing Headphone (a)耳機實試 平替版續航力更強

Headphone (a) 延續Nothing一貫的設計語言，外形極具辨識度，用上方形耳罩、白色頭帶配以金屬點綴。不過今次設計有點不同，透明的外罩加入黑、白、粉紅、黃4色的藥丸形模組，工業感減少但更具簡約玩味，而且更可襯回新出的Phone (4a)系列，全套粉紅特別吸睛。

雖然是Headphone (1)的平替版本，欠缺KEF調音，製作物料亦有點分別，但絕對沒有將貨就價。耳機搭載40mm鍍鈦驅動單體，試聽音色有驚喜，中高頻清晰飽滿，低頻亦自然，音色立體生動，並支援Hi‑Res Audio及LDAC編碼。即時低音增強演算法會分析低頻，在不犧牲中高音清晰度的前提下，傳遞強勁有力的低音。內置40dB自適應降噪，提供低中高3段預設，效果亦算不錯。

Nothing X App可使用8段高階EQ微調，更可建立並與Nothing社群分享自訂的設定檔。