熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Apr-17 15:19
更新：2026-Apr-17 15:19

DJI Osmo Pocket 4雲台相機一推出門市排長龍　今代有咩新升級值得入手？（有片）

分享：
DJI Osmo Pocket 4今代帶來不少新升級及新功能。

DJI Osmo Pocket 4今代帶來不少新升級及新功能。

adblk4

DJI正式發表全新一吋口袋雲台相機Osmo Pocket 4，一推出門市立即出現購買人龍，相當誇張！今代延續前代便攜形態的同時，全面升級的拍攝性能，全新升級的一吋CMOS，擁有14級寬廣動態範圍，並支援10‑bit D‑Log專業色彩模式、4K/240fps高影格率拍攝、2倍無損變焦；更帶來新增按鍵及功能，拍攝更加方便。

DJI Osmo Pocket 4以標誌性三軸機械雲台設計。 DJI Osmo Pocket 4外觀與上代相近。 DJI Osmo Pocket 4搭載全新1吋CMOS並升至14級動態範圍。 DJI Osmo Pocket 4可拍2倍無損變焦。 DJI Osmo Pocket 4支援10-bit D-Log專業色彩模式。 DJI Osmo Pocket 4內置多種底片色調風格。

影像全面進化

DJI Osmo Pocket 4搭載全新1吋CMOS，結合f/2.0 大光圈，顯著提升感光性能與淺景深效果，黑暗環境、夜景、人像拍攝效果更佳。動態範圍提升至14級，在大光對比場景下能保留更豐富的高光與陰影細節。同時支援10-bit D-Log專業色彩模式，為專業後期調色提供空間。慢動作錄製規格升級至4K/240fps，同時內建多種底片色調風格，不同濾鏡可拍出電影質感。

DJI Osmo Pocket 4加強自拍人像效果。 DJI Osmo Pocket 4內建美膚濾鏡及可經App進行美顏。 DJI Osmo Pocket 4可搭配外置補光燈使用。

進階智慧功能

DJI Osmo Pocket 4針對人像膚色表現進行進一步調校，新增內建的美膚濾鏡，可自訂調節磨皮效果、美白等級和膚色冷暖調，亦可經過App進行美顏效果。搭配外置補光燈使用，一鍵補光。

全新升級的智慧跟隨7.0演算法，支援最高4倍距離的智慧跟拍，即使主角在遠景中也能精準鎖定。結合2倍無損變焦功能，拍攝人像或特寫時，放大畫面也能獲得銳利細節，還配置主角跟隨與預構圖跟隨等多種模式，單手即可拍出電影感的流暢運鏡。

智慧對焦系統新增「鎖定主角追焦」與「登記主角優先」模式，鏡頭能夠牢牢鎖定拍攝主體，確保拍攝主體清晰突出，時刻處於焦點中心。新增的手勢控制功能，無需觸碰螢幕，簡單手勢即可啟動或停止跟隨、開始或結束錄製。

adblk5
DJI Osmo Pocket 4拍攝流暢。 DJI Osmo Pocket 4新增兩個實體按鈕。 DJI Osmo Pocket 4內置107GB儲存空間。

便攜易用長續航

DJI Osmo Pocket 4有標誌性的三軸機械雲台設計，今代新增螢幕下實體按鈕，可一鍵切換廣角和中焦模式。機身新增內建的107GB儲存空間，並支援最高800MB/s極速匯出，無需額外記憶卡，就能拍攝傳輸一氣呵成。滿電狀態下可連續拍攝3小時，支援長達240分鐘的1080p/24fps影片錄製。配合快速充電，僅需18分鐘即可充至80%電量。

機身支援OsmoAudio直連DJI咪高峰發射器，並可錄製四聲道音訊，還新增支援空間音訊錄製與變焦拾音功能，讓聲音隨畫面遠近變化，帶來更具臨場感的立體聲場。

adblk6
DJI Osmo Pocket 4為女性用家比男性更多的DJI產品，售價$3489起。 DJI Osmo Pocket 4可額外添置配件。

售價詳情

DJI Osmo Pocket 4即日起於官方DJI Store和授權線上商店及門市發售，標準套裝售價$3489，內含 Osmo Pocket 4主相機、雲台夾、1/4″螺紋手把、便攜收納袋、USB-C至USB-C PD 快充線等配件。全能套裝售價$4419，額外有DJI Mic 3發射器、補光燈、增廣鏡、迷你三腳架、收納包、雲台夾。可選配件包括外置補光燈、續航手把、ND濾鏡、美顏柔光鏡以及無線咪高峰等。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務