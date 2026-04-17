DJI Osmo Pocket 4雲台相機一推出門市排長龍　今代有咩新升級值得入手？（有片）

DJI正式發表全新一吋口袋雲台相機Osmo Pocket 4，一推出門市立即出現購買人龍，相當誇張！今代延續前代便攜形態的同時，全面升級的拍攝性能，全新升級的一吋CMOS，擁有14級寬廣動態範圍，並支援10‑bit D‑Log專業色彩模式、4K/240fps高影格率拍攝、2倍無損變焦；更帶來新增按鍵及功能，拍攝更加方便。

DJI Osmo Pocket 4搭載全新1吋CMOS，結合f/2.0 大光圈，顯著提升感光性能與淺景深效果，黑暗環境、夜景、人像拍攝效果更佳。動態範圍提升至14級，在大光對比場景下能保留更豐富的高光與陰影細節。同時支援10-bit D-Log專業色彩模式，為專業後期調色提供空間。慢動作錄製規格升級至4K/240fps，同時內建多種底片色調風格，不同濾鏡可拍出電影質感。

進階智慧功能

DJI Osmo Pocket 4針對人像膚色表現進行進一步調校，新增內建的美膚濾鏡，可自訂調節磨皮效果、美白等級和膚色冷暖調，亦可經過App進行美顏效果。搭配外置補光燈使用，一鍵補光。

全新升級的智慧跟隨7.0演算法，支援最高4倍距離的智慧跟拍，即使主角在遠景中也能精準鎖定。結合2倍無損變焦功能，拍攝人像或特寫時，放大畫面也能獲得銳利細節，還配置主角跟隨與預構圖跟隨等多種模式，單手即可拍出電影感的流暢運鏡。

智慧對焦系統新增「鎖定主角追焦」與「登記主角優先」模式，鏡頭能夠牢牢鎖定拍攝主體，確保拍攝主體清晰突出，時刻處於焦點中心。新增的手勢控制功能，無需觸碰螢幕，簡單手勢即可啟動或停止跟隨、開始或結束錄製。