DJI Osmo Pocket 4雲台相機一推出門市排長龍　今代有咩新升級值得入手？（有片）

DJI正式發表全新一吋口袋雲台相機Osmo Pocket 4，一推出門市立即出現購買人龍，相當誇張！今代延續前代便攜形態的同時，全面升級的拍攝性能，全新升級的一吋CMOS，擁有14級寬廣動態範圍，並支援10‑bit D‑Log專業色彩模式、4K/240fps高影格率拍攝、2倍無損變焦；更帶來新增按鍵及功能，拍攝更加方便。
影像全面進化
DJI Osmo Pocket 4搭載全新1吋CMOS，結合f/2.0 大光圈，顯著提升感光性能與淺景深效果，黑暗環境、夜景、人像拍攝效果更佳。動態範圍提升至14級，在大光對比場景下能保留更豐富的高光與陰影細節。同時支援10-bit D-Log專業色彩模式，為專業後期調色提供空間。慢動作錄製規格升級至4K/240fps，同時內建多種底片色調風格，不同濾鏡可拍出電影質感。
進階智慧功能
DJI Osmo Pocket 4針對人像膚色表現進行進一步調校，新增內建的美膚濾鏡，可自訂調節磨皮效果、美白等級和膚色冷暖調，亦可經過App進行美顏效果。搭配外置補光燈使用，一鍵補光。
全新升級的智慧跟隨7.0演算法，支援最高4倍距離的智慧跟拍，即使主角在遠景中也能精準鎖定。結合2倍無損變焦功能，拍攝人像或特寫時，放大畫面也能獲得銳利細節，還配置主角跟隨與預構圖跟隨等多種模式，單手即可拍出電影感的流暢運鏡。
智慧對焦系統新增「鎖定主角追焦」與「登記主角優先」模式，鏡頭能夠牢牢鎖定拍攝主體，確保拍攝主體清晰突出，時刻處於焦點中心。新增的手勢控制功能，無需觸碰螢幕，簡單手勢即可啟動或停止跟隨、開始或結束錄製。
便攜易用長續航
DJI Osmo Pocket 4有標誌性的三軸機械雲台設計，今代新增螢幕下實體按鈕，可一鍵切換廣角和中焦模式。機身新增內建的107GB儲存空間，並支援最高800MB/s極速匯出，無需額外記憶卡，就能拍攝傳輸一氣呵成。滿電狀態下可連續拍攝3小時，支援長達240分鐘的1080p/24fps影片錄製。配合快速充電，僅需18分鐘即可充至80%電量。
機身支援OsmoAudio直連DJI咪高峰發射器，並可錄製四聲道音訊，還新增支援空間音訊錄製與變焦拾音功能，讓聲音隨畫面遠近變化，帶來更具臨場感的立體聲場。
售價詳情
DJI Osmo Pocket 4即日起於官方DJI Store和授權線上商店及門市發售，標準套裝售價$3489，內含 Osmo Pocket 4主相機、雲台夾、1/4″螺紋手把、便攜收納袋、USB-C至USB-C PD 快充線等配件。全能套裝售價$4419，額外有DJI Mic 3發射器、補光燈、增廣鏡、迷你三腳架、收納包、雲台夾。可選配件包括外置補光燈、續航手把、ND濾鏡、美顏柔光鏡以及無線咪高峰等。