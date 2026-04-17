WhatsApp新功能｜Liquid Glass介面即將推出　延續iOS 26玻璃半透明設計

WhatsApp終於把iOS 26的「Liquid Glass」設計擴展給更多用戶，這次更新讓iOS版WhatsApp 更符合Liquid Glass的新介面語言，並持續把更多UI元素調整到與新設計一致。只要安裝最新iOS 版本WhatsApp，更多用戶將能看到Liquid Glass，但由於仍在分批推送，並非人人立刻可用，預計未來數週內將會推送給所有用戶。

Liquid Glass的推出速度一直偏慢，官方原因不明，可能是WhatsApp想先監測效能與用戶回饋，再擴大開放。最明顯是底部「分頁列」，啟用後分頁列外觀會明顯更新，看起來像「浮在介面上」而非固定貼在底部；半透明設計會讓背景元素若隱若現，切換分頁時更能看出層次與深度。

WhatsApp Business已開始出現Liquid Glass，讓商務版介面更接近一般版。Liquid Glass主打更乾淨的外觀與「層次深度」效果，透過半透明、分層的視覺處理，呈現類玻璃質感，並可同時相容淺色與深色模式。

Liquid Glass也延伸到按鈕等互動元件，按鈕與內容選單更接近iOS 26的磨砂玻璃風格，結合透明分層與細緻反光；按下時會有更流暢的動畫回饋。內容選單也改成半透明樣式，輕微映出背後內容。另亦有新的Liquid Glass鍵盤樣式，相較過去更透明、邊角更柔和，也更符合整體新設計語言，並兼顧淺色與深色模式。

Liquid Glass目前仍開發中，WhatsApp會持續優化效能與視覺一致性；有些區域已相當接近完整版本，但仍有部分介面在更新或測試中。WhatsApp計畫未來把Liquid Glass延伸到語音訊息播放器等元件，因此要達到完整體驗仍需等待後續更新。