小米REDMI A7 Pro最平手機登場　6.9吋大屏、6000mAh電池加AI功能賣幾錢？

小米REDMI A7 Pro為目前品牌最平的REDMI手機。

小米今日正式發布REDMI A7 Pro，為首款Pro型號，配備沉浸式6.9吋螢幕顯示屏、超大 6000mAh電池容量、搭載Xiaomi HyperOS 31，售價卻只需$799，性價比極高。

大芒大電配置

小米REDMI A7 Pro機身纖薄厚度僅8.15mm，配備6.9吋特大螢幕顯示屏，有800nits峰值亮度及最高 120Hz的更新率，支援濕手觸控技術2.0、三重TÜV Rheinland護眼認證及DC調光，屏幕功能算齊全。

更配備超大6000mAh電池容量，單次充電即可提供超過兩天的續航力，支援長達 49小時通話、35小時影片播放或77小時音樂播放，保證壽命經1000次充電仍能保持超過80%的容量。搭載八核心UNISOC T7250處理器及UFS 2.2高速儲存，亦支援高達8GB記憶體擴充。