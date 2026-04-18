小米REDMI A7 Pro最平手機登場　6.9吋大屏、6000mAh電池加AI功能賣幾錢？

小米今日正式發布REDMI A7 Pro，為首款Pro型號，配備沉浸式6.9吋螢幕顯示屏、超大 6000mAh電池容量、搭載Xiaomi HyperOS 31，售價卻只需$799，性價比極高。
大芒大電配置
小米REDMI A7 Pro機身纖薄厚度僅8.15mm，配備6.9吋特大螢幕顯示屏，有800nits峰值亮度及最高 120Hz的更新率，支援濕手觸控技術2.0、三重TÜV Rheinland護眼認證及DC調光，屏幕功能算齊全。
更配備超大6000mAh電池容量，單次充電即可提供超過兩天的續航力，支援長達 49小時通話、35小時影片播放或77小時音樂播放，保證壽命經1000次充電仍能保持超過80%的容量。搭載八核心UNISOC T7250處理器及UFS 2.2高速儲存，亦支援高達8GB記憶體擴充。
用盡AI功能
Xiaomi HyperOS 3首次於REDMI A Series登場，可使用Google Gemini及Google「一圈即搜」、小米超級島、小米互聯互通等功能。同時支援200%音量提升、3.5mm耳機插孔、側面指紋解鎖及NFC功能，為日常使用帶來更多便利。
影像方面，REDMI A7 Pro配備設有1300萬像素AI雙鏡頭及特大感光元件，進光量提升13%，配合HDR+功能，拍攝更明亮清。800萬像素前置鏡頭內置美顏功能，呈現自然自拍效果；前後鏡頭均支援夜景模式，以及支援AI天空、檔案掃描模式。
REDMI A7 Pro提供黑色、4+64GB的版本，建議售價為$799，為目前在售最便宜的REDMI手機。現已於小米官網、豐澤、蘇寧及指定運營商正式發售。