OPPO Pad Mini機王21日登場　高配8 Gen 5旗艦處理器

OPPO正式宣布將於4月21日推出全新OPPO Pad Mini。這款新機定位為「輕薄平板機王」，專為追求小尺寸與極致性能平衡的用戶而設，將配備Snapdragon 8 Gen 5處理器及8.8吋 2.5K OLED螢幕，打破市面上細尺寸平板規格平庸的現狀！

滿足用家護眼需求

在機身設計上，OPPO Pad Mini機身厚度僅為5.39mm，配合2.99mm的超窄邊框，整機重量控制在279g，大幅提升了單手握持的舒適度。外觀延續了品牌家族式的設計風格，採用耐用的一體式金屬機身，後置鏡頭模組則選用辨識度極高的小藥丸造型。配色方面，官方提供了深空灰、莫奈紫及薄荷青三種選擇。