OPPO Pad Mini機王21日登場　高配8 Gen 5旗艦處理器

OPPO正式宣布將於4月21日推出全新OPPO Pad Mini。這款新機定位為「輕薄平板機王」，專為追求小尺寸與極致性能平衡的用戶而設，將配備Snapdragon 8 Gen 5處理器及8.8吋 2.5K OLED螢幕，打破市面上細尺寸平板規格平庸的現狀！
滿足用家護眼需求
在機身設計上，OPPO Pad Mini機身厚度僅為5.39mm，配合2.99mm的超窄邊框，整機重量控制在279g，大幅提升了單手握持的舒適度。外觀延續了品牌家族式的設計風格，採用耐用的一體式金屬機身，後置鏡頭模組則選用辨識度極高的小藥丸造型。配色方面，官方提供了深空灰、莫奈紫及薄荷青三種選擇。
OPPO Pad Mini正面搭載一塊8.8吋的2.5K OLED 「明眸柔光屏」，除了具備細膩的顯示效果外，更支援144Hz高更新率，能為遊戲與日常操作提供極其流暢的視覺體驗。為了滿足不同用家的護眼需求，OPPO這次特別推出了普通版與柔光版兩種螢幕選項，讓長時間閱讀或觀影的壓力減至最低。
成績突破321萬分
核心硬件方面，OPPO Pad Mini首款採用Snapdragon 8 Gen 5旗艦處理器的小尺寸平板，於AnTuTu跑分成績突破321萬分。儘管機身纖薄，廠方仍內置了8,000mAh大容量電池，據官方測試數據，其影片連續播放時間可達19.5小時。
存儲配置上，新機將提供8GB + 256GB、12GB + 256GB以及最高12GB + 512GB三種組合。
文章獲Mobile Magazine授權轉載