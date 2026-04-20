Sony Xperia 1 VIII效果圖曝光 香港最快5月中發表

隨着5月發表時節接近，Sony新一代旗艦手機 Xperia 1 VIII 的外觀傳聞也開始浮出水面。近期網上流傳出一組詳細的Xperia 1 VIII 效果圖，揭示了Sony可能正考慮為這款新旗艦換上全新設計!

Xperia 1 VIII 鏡頭或改作方型設計

多年以來，Xperia 1 系列一直維持窄長的垂直鏡頭排列，這已成為該品牌極具辨識度的標誌，而近日最新流出 Xperia 1 VIII 的效果圖顯示，Sony可能會轉向更主流的方型相機島設計。這個方型區塊整合了三鏡頭及閃光燈元件，視覺上與市場上其他品牌的設計趨勢更為接近。值得注意的是，這次的設計細節與先前流傳、類似 OnePlus 10 Pro 那種與中框融合的風格有所不同，而是獨立成塊。