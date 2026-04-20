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科技
出版：2026-Apr-20 11:58
更新：2026-Apr-20 11:58

Sony Xperia 1 VIII效果圖曝光 香港最快5月中發表

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Sony Xperia 1 VIII效果圖曝光 香港最快5月中發表

Sony Xperia 1 VIII效果圖曝光 香港最快5月中發表

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隨着5月發表時節接近，Sony新一代旗艦手機 Xperia 1 VIII 的外觀傳聞也開始浮出水面。近期網上流傳出一組詳細的Xperia 1 VIII 效果圖，揭示了Sony可能正考慮為這款新旗艦換上全新設計!

Xperia 1 VIII 鏡頭或改作方型設計

多年以來，Xperia 1 系列一直維持窄長的垂直鏡頭排列，這已成為該品牌極具辨識度的標誌，而近日最新流出 Xperia 1 VIII 的效果圖顯示，Sony可能會轉向更主流的方型相機島設計。這個方型區塊整合了三鏡頭及閃光燈元件，視覺上與市場上其他品牌的設計趨勢更為接近。值得注意的是，這次的設計細節與先前流傳、類似 OnePlus 10 Pro 那種與中框融合的風格有所不同，而是獨立成塊。

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不過這種設計轉變在支持者之間引起了兩極評價，部分意見認為大面積的鏡頭島能賦予機身更現代的觀感，但也有忠實用戶擔心Sony正在失去其獨特的品牌個性。色彩選擇方面，效果圖展示了紫色、橄欖綠以及經典黑色，維持了Sony一貫內斂且具質感的調色風格。

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Xperia 1 VIII 鏡頭規格傳聞

在硬件規格部分，預計 Xperia 1 VIII 將全面邁向「三鏡頭 4800 萬像素」的配置。回顧前代作品，主鏡頭與超廣角鏡頭已率先升級至 4800 萬像素，而長焦鏡頭當時仍維持在 1200 萬像素。

此外，Sony似乎仍打算保留那些在現今旗艦市場近乎「絕跡」的特色。消息指出，Xperia 1 VIII 依舊會提供 microSD 記憶卡擴充槽以及 3.5mm 耳機插孔。雖然渲染圖提供了一個清晰的參考方向，但官方最終公佈的成品細節仍可能有所出入。若按照 SONY 過往的發佈節奏，這款換上新面貌的日系旗艦應該於5月中就會在香港發表!

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

Xperia 1 VIII鏡頭設計（左）與上一代或有不同

Xperia 1 VIII鏡頭設計（左）與上一代或有不同

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