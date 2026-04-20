Galaxy Z TriFold 不再補貨 Samsung首三摺手機功成身退

Samsung首款三摺手機 Galaxy Z TriFold 近期正式在美國市場宣告斷貨，由於官方確認不再追加產能，這款充滿未來感的實驗性產品已確定在全球範圍內完售。這標誌著該裝置短暫而亮眼的產品週期告一段落，同時也引發了市場對下一代三摺技術的無限遐想。
這部擁有雙鉸鏈設計的三摺手機，由推出之初便採取極為嚴格的限量發售策略。早前在韓國首發時，短短數日便被當地消費者Samsung；隨後轉戰美國市場，雖然廠方分批釋出少量庫存，但依然供不應求。隨著4月10日最後一批貨源迅速清空，SAMSUNG 美國官網已正式將其標示為停售。
Galaxy Z TriFold 的誕生，其本質並非為了普及化，而是作為 Samsung展現摺疊屏幕領先技術的展示。三摺設計雖然帶來了更廣闊的視覺體驗，但厚度與重量始終是普及化的門檻。廠方目前建議對大屏幕有需求的用戶考慮 Galaxy Z Fold7 或 Galaxy S26 Ultra，儘管這兩款旗艦機型在操作邏輯上與三摺手機截然不同，但在耐用度與成熟度上顯然更符合主流市場的標準。
Samsung將開發更薄更輕摺機
雖然初代型號已經功成身退，但這並不代表 Samsung放棄了三摺手機市場。業界消息指出，內部代號可能為 Galaxy Z TriFold 2 的繼承作品早已進入研發階段。下一代機型的改良重點將集中在機身纖薄化及減輕重量，力求克服初代產品的物理限制。這款短暫面世的三摺手機，更像是為未來的智能手機設計投石問路，確立了摺疊屏技術往多摺疊方向發展的可能性。對於追求頂尖科技的用家而言，這場摺疊屏幕的演變才剛剛開始。
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