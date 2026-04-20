Galaxy Z TriFold 不再補貨 Samsung首三摺手機功成身退

Samsung首款三摺手機 Galaxy Z TriFold 近期正式在美國市場宣告斷貨，由於官方確認不再追加產能，這款充滿未來感的實驗性產品已確定在全球範圍內完售。這標誌著該裝置短暫而亮眼的產品週期告一段落，同時也引發了市場對下一代三摺技術的無限遐想。

這部擁有雙鉸鏈設計的三摺手機，由推出之初便採取極為嚴格的限量發售策略。早前在韓國首發時，短短數日便被當地消費者Samsung；隨後轉戰美國市場，雖然廠方分批釋出少量庫存，但依然供不應求。隨著4月10日最後一批貨源迅速清空，SAMSUNG 美國官網已正式將其標示為停售。