MacBook Neo如何成為最環保型號MacBook？　回收Apple產品即享AirPods 9折優惠

MacBook Neo整體採用60%循環再造物料，更加入不少環保考量設計。

適逢4月22日世界地球日，Apple發布年度《環境進度報告》，分享了2025年的環保里程碑，Apple所有出貨產品的循環再造物料含量達30%，創下新記錄，所有自家設計電池採用循環再造環保物料，亦達成去除包裝塑膠的目標。 與2015年相比，Apple減少逾60%溫室氣體排放量。報告同時聚焦公司在再生能源、物料創新與回收、水資源管理、供應商教育以及勞工權利方面的其他進展，同時定下Apple 2030目標的進度，即2030年將整體碳足印減至淨零。

循環再造物料含量創新高 除了所有產品的循環再造物料含量達30%之外，現時所有Apple自家設計電池均採用100%循環再造鈷，所有磁鐵則採用100%循環再造稀土元素，自家設計的印刷電路板均採用100%循環再造金電鍍及100%循環再造錫焊接。 Apple去年全面轉用100%纖維製造包裝，以循環再造物料或負責任採購方式的紙製成組件，取代塑膠螢幕保護貼和托盤。同時將最大的包裝盒，例如Studio Display XDR包裝盒設計成可摺疊，回收更加方便。過去5年Apple已避免採用逾15000公噸塑膠，相等於約5億個膠水樽。

MacBook Neo採用的循環再造物料比例為Apple裝置中之最。

碳排放最低MacBook 今年初Apple推出MacBook Neo，設計初衷正是成為碳排放最低的MacBook，碳足跡與駕駛400公里相若，與其他品牌比較亦低25至50%。為節約生產過程中的用水，Apple及其供應商開發經改良的全新陽極處理程序，達成70%水資源再利用率。 MacBook Neo採用的循環再造物料佔60%，為Apple產品中之最，包括電池採用100%循環再造鈷，以及所有磁鐵均採用100%循環再造稀土元素。機身採用90%再生鋁金屬。以一體成型程序製造，相較傳統加工方式，原材料用量減少一半。內部零件布局亦經調整，打開後蓋即可進行維修，以螺絲代替膠水亦有利零件編排，同時令維修過程簡易化，延長產品壽命。沒有透氣孔及高腳設計可避色入水，USB-C插口亦能如iPhone役感測到水氣，減低損壞機會。

投資新回收技術 Apple同時亦開發新技術，協助在裝置壽命終結時回收最多物料。Apple有多款回收機械人及系統，包括Daisy、Dave、Taz，在加州Advanced Recovery Center推出全新世界級電子產品回收生產線「Cora」。「Cora」在美國設計和製造，運用粉碎和感測器技術回收物料，Apple亦開發由機械學習驅動的全新偵測系統，名為 《A.R.I.S.》，有助回收商有效分類電子廢物。

採用再生能源及用水 去年Apple的直接供應商經「供應商潔淨能源計劃」採購逾20吉瓦再生能源，發電量逾3800萬兆瓦時，並額外採購1.8吉瓦再生能源，以100%再生電力為辦公場地、零售店及數據中心供電。 去年Apple與其供應商節省170億加侖淡水資源，足以填滿逾25000個奧運標準游泳池。2025年，Apple的合約項目為支援全球辦公場地、數據中心及全球各地零售店的總用水量，補充一半以上淡水資源。Apple擁有的全部8間數據中心現已得到Alliance for Water Stewardship Standard認證。

推動零廢棄計劃 Apple去年廢棄物轉移率達75%，Apple Fifth Avenue成為公司史上首間得到TRUE Zero Waste Certification認證的零售店，是繼Apple 5間數據中心與4個企業辦公園區後，加入白金級認證之列的零售店。 供應鏈方面，Apple與供應商於2025年將逾60萬公噸廢棄物轉移以避免堆填，其中有400間供應商設施積極參與Apple零廢棄計劃，所有Apple產品持續維持從「零堆填廢棄物」運作的最終組裝工廠出貨。

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