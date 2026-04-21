Samsung Galaxy Z Fold8 Wide曝光 傳三摺 TriFold Wide 已備好專利

由華為 Pura X 帶起、後續可能有 Apple 跟 Samsung 等大廠跟進的闊摺屏風潮，最新資訊透露三星 Samsung Galaxy Z Fold8 Wide 有疑似機圖曝光，據稱該組圖片與真機比例相當接近。

爆料達人 Ice Universe 早前在 X展示 AI 生成 Galaxy Z Fold8 Wide 機圖照片，據透露該組圖片跟傳聞中真機比例相當接近，可作為未來實機參考。

預計 Galaxy Z Fold8 Wide 闊摺屏，將與同樣現僅具紙面資訊的 iPhone Fold 一樣，配備機背雙鏡頭、寬比例 5.4 吋外屏及更近似平板視野的 7.6 吋主屏。