HUAWEI Pura 90 系列發布 Pro Max 以「橘子海」色作主打

華為於內地正式發表年度攝影旗艦 Pura 90 系列手機，發佈會的焦點落在首次登場的頂配型號 Pura 90 Pro Max，該機不僅在設計上重回經典的漸變風格，更首發 Kirin 9030S 晶片與 2 億像 RYYB 長焦鏡頭!外觀設計方面，Pura 90 Pro Max 今次以「橘子海」作為主打色，靈感源自假日旅行的浪漫氛圍。 設計上最大的突破在於重回漸變色彩，並業界首發「雙色漸變金屬中框」，讓金屬邊框的色澤與後蓋保持高度同步，解決了以往邊框與背板視覺分離的問題，營造出極強的機身一體感。除了橘子海，Pura 90 Pro Max 還提供翡翠湖、霞光紫、晨曦金及曜石黑共五種配色。

Pura 90 Pro Max螢幕達6.9 吋 反光度大減 針對屏幕體驗與耐用性，華為 Pura 90 系列全線採用純平直屏。頂配的 Pura 90 Pro Max 搭載了 6.9 吋大尺寸屏幕，並首發「抗反光耐刮昆侖玻璃」。透過在昆侖玻璃基礎上結合 AR 減反射塗層，屏幕反光度有效降低了 70%，即使在戶外陽光直射下，也能顯著減少因環境光導致的降像度與視覺干擾，確保畫面清晰透徹。同時，這塊玻璃具備提升 16 倍的耐刮能力及 25 倍的耐摔性能，余承東更表示用戶不貼膜也能放心使用。 此外，標配版 Pura 90 配備 6.8 英吋直屏，而專為單手操作優化的 Pura 90 Pro 則採用 6.6 英吋屏幕，滿足不同手感需求。

加強AI處理 效能方面，Pura 90 Pro 與 Pro Max 率先搭載專為智慧影像定制的 Kirin 9030S 旗艦處理器。這顆 SoC 重點加強了 AI 處理能力，圖像理解能力提升達 200%，AI 色彩引擎效能亦增強 43%。針對長焦拍攝，新晶片讓長焦影片清晰度大幅提升 110%，並配合精準度提升 30% 的防手震技術，為遠距離拍攝提供強大的算力支撐。 Pura 90 Pro Max 其主攝搭載 5,000 萬像素 LOFIC 傳感器，具備 1/1.28 英吋大底與 10 檔物理可變光圈 + 首發的 2 億像素 RYYB 長焦鏡頭，同樣具備 1/1.28 英吋大感光元件，其進光量達到 iPhone 17 Pro Max 的5倍之多。配合業界首創的三合一超聚光稜鏡技術，該機支援外接 3.3 倍增距鏡，在演唱會等遠攝場景下依然具備極高可用性。

HUAWEI Pura 90 Pro 搭載 5,000 萬像素 1/1.28 吋 RYYB 大底主鏡，支援 f/1.4-f/4.0 可變光圈及 OIS；長焦則達 5,000 萬像素，提供 4 倍光學及 8 倍光學品質變焦，配以 f/2.1 大光圈。另設 1,250 萬像素超廣角及真彩色鏡頭 存儲配置與定價方面，Pura 90 Pro Max 提供了多個版本供選擇。入場版本為 12+256GB，售價為6,499人民幣（約7,463港元）；若需要更大容量，12+512GB 版本則定價6,999人民幣（約8,037港元）。對於對效能有更高要求的用戶，華為也準備了 16+512GB 的版本，售價7,499人民幣（約8,611港元）。而最高配的 16GB+1TB 頂配版，定價為8499人民幣（約9,759港元）。

除了手機本身的價格，為了充分發揮HUAWEI Pura 90 Pro Max 的二億像素長焦與 54 倍增距鏡等專業攝影潛力，華為此次也同步推出了「Pura 90 Pro Max 專業攝影套裝」。這款旨在提升行動攝影體驗的專屬配件，官方定價為1899人民幣。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載