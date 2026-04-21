HUAWEI Pura X Max登場 首創A4比例大闊折疊螢幕

華為新品發佈會為市場帶來業界首款大尺寸闊折疊手機 Pura X Max。這款被官方簡稱為「大闊折」的新成員，在設計理念上展現了與眾不同的思路。華為常務董事余承東在會上強調，Pura X Max 的機身比例靈感源自 A4 紙張，無論是在展開還是折疊狀態下，其長寬比例均與 A4 紙相若，為用戶提供更符合直覺的黃金閱讀體驗! 在顯示技術方面，Pura X Max 的內屏採用了一塊 7.69 吋 WQHD+ 柔性 OLED 屏幕，比例為 16:10 的黃金闊屏。展開後的視野面積已接近小型平板電腦，無論是進行移動辦公、觀看電影或是內容創作，視覺空間感都更為舒展。這塊螢幕支援 1–120Hz LTPO 自適應刷新率，峰值亮度可達 3000nits，並具備 1440Hz 高頻 PWM 調光技術及最高 300Hz 觸控採樣率。

Pura X Max 設計方便單手操作 外屏方面則配置了 5.4 吋屏幕，確保了日常單手操作的便捷性，用戶在處理高頻率任務時無需頻繁展開機身。外屏峰值亮度進一步提升至 3500nits，同樣支援 1-120Hz LTPO 技術與 1440Hz 高頻 PWM 調光，最高觸控採樣率為 240Hz。

為了提升耐用度，Pura X Max新機採用全新的玄武水滴鉸鏈，使容屏空間提升了 16%，抗跌落能力則增強了 33%。螢幕保護結構由 UTG 玻璃、碳纖維支撐層以及超高分子緩衝層組成的三重複合疊層構成。 外觀設計則延續幾何美學與中軸對稱佈局，Pura X Max相機模組配備了經過 1520℃ 高溫鍛造的陶瓷飾圈。機身提供幻夜黑、零度白、星際藍、橄欖金及活力橙五種配色，並同步推出典藏版本。 Pura X Max效能核心搭載了 Kirin 9030 Pro 芯片，整體性能相比前代提升 30%，其中 CPU 提升 25%、GPU 提升 40%、NPU 則大幅提升 70%，並加入硬件級實時光線追踪加速功能。

Pura X Max主鏡頭進化 HUAWEI Pura X Max 主鏡頭為 5000 萬像素超光變攝像頭，支援 F1.4–F4.0 十檔物理可變光圈，並配備 OIS 與 RYYB 感光元件。長焦部分則採用 5000 萬像素超大光圈潛望鏡頭，提供 3.5 倍光學變焦及 7 倍光學品質變焦，進光量表現顯著優於同類旗艦機型，同時支援長焦微距拍攝。此外，機身還配備了 1250 萬像素超廣角鏡頭以及第二代紅楓原色鏡頭，後者使色彩還原能力提升 43%，進光量提升 96%，並全面支援 XMAGE 智拍與 AI 人像精修。

續航與配件方面，Pura X Max機身內置 5300mAh 大容量電池，支援 100W 有線超級快充與 80W 無線快充，並具備反向充電功能。 隨機標配全新的 M-Pen 3 Mini 手寫筆，這支手寫筆支援空鼠功能、隔空操控、波輪選單及全向拾音，並可透過智慧鍵一鍵喚醒小藝。官方同時推出了專業攝影套裝，包含保護殼、磁吸手柄及增距鏡等配件，進一步擴展創作可能。 華為 Pura X Max價錢 最平約12635港元 最後在售價部分，華為 Pura X Max 12GB+256GB 版本定價為10,999人民幣（約12,635港元），12GB+512GB 版本為11,999人民幣（約13,784港元）。至於配置更高的典藏版，16GB+512GB 售價為12,999人民幣（約14,931港元） ，而頂配的 16GB+1TB 版本則售價13,999人民幣（約16,079港元）。周邊配件如手寫筆單買為599元，具備充電功能的保護殼套裝為949人民幣，專業攝影套裝則售價1,699人民幣。

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