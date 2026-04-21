Dyson Supersonic Travel旅行風筒登場　330g超輕機身價錢仲平咗？

Dyson推出全新Supersonic Travel旅行風筒，更加輕巧便攜。

Dyson宣佈推出首款Supersonic Travel旅行風筒，解決外遊造型時因酒店風筒效能欠佳、電壓不合或行李空間不足而帶來的「Bad Hair Day」。延續品牌標誌性的強勁氣流、快速乾髮與智能溫控技術，全球通用電壓設計，旅途中可輕鬆維持柔順亮麗髮質。

超輕巧旅行風筒 Dyson Supersonic Travel旅行風筒較標準版Supersonic風筒體積小32%、重量輕25%，機身僅重約330g，輕鬆收納於隨身手提包、登機袋或寄艙行李之中。搭載轉速高達110000rpm的高速摩打，並配合專利Air Multiplier氣流倍增技術，能產生高壓高速噴射氣流，快速吹乾頭髮，風力強勁，但出風量比標準版稍遜。智能電壓系統能自動切換至當地電壓，全球通用100V-240V電壓設計，身處何地都用到，不過功率就由標準版的1600W降至1000-1220W。

智能溫控提升亮澤度 Dyson Supersonic Travel旅行風筒搭載智能溫控技術，每秒偵測溫度100次，防止高溫傷害，提升亮澤度138%。具備3種溫度及兩種風力調校，操控設定較標準版簡化。附送順滑風嘴，造型配件兼容標準版Supersonic風筒或Supersonic Nural風筒，用家不需再額外選購。Dyson Supersonic Travel旅行風筒提供粉霧玫瑰配色，比標準版定價更平，售價$2490。

Dyson推出首款頭皮護理配方Dyson Amino免沖洗頭皮護理泡沫及一眾護髮造型產品。

全新限定柔霧杏桃配色 Dyson以夏至光譜為靈感，推出限量柔霧杏桃色系美髮造型產品，全新色調將柑橘橙、柔和的杏桃色與璀璨金色融為一體。限量色系涵蓋皇牌美髮造型產品，包括Dyson Supersonic Nural風筒（售價$3990）、Dyson Supersonic r風筒（售價$4190）、Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器（售價$5490）及Dyson Airstrait二合一吹風直髮器（售價$3990），入手當母親節禮物就最啱。