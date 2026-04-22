Gemini教學｜Chrome in Gemini新功能將擴展至香港　網站直接用AI實試！

Chrome in Gemini即將擴展至香港，本地用家很快就可以用到！

Gemini於香港可正式使用後，Google將陸續在香港擴展多項新功能，包括「Chrome內建Gemini」（Gemini in Chrome）最新AI功能。瀏覽器升級功能採用Google最新的AI技術（Gemini 3.1）驅動，並將率先於桌面版及iOS平台推出。至於Android用戶，只需長按電源鍵，即可在使用 Chrome及其他應用程式時與Gemini互動。留意功能仍在陸續推出階段，部分用家可能暫時未用到。

與網頁內容互動 實試用MacBook使用Chrome in Gemini，使用Gemini更加快捷方便，不需再特別開啟網頁版Gemini，然後不停切換分頁，直接打開Chrome，右上角顯示Ask Gemini，只需按下即會出現側邊面板，開始查詢資料、生成寫作或圖像，與個人化的網頁瀏覽助理對話，都直接在下方輸入即可。 不過最強大而方便的功能，是能在不離開目前瀏覽頁面的情況下完成，而且與與網頁內容互動，全程毋須切換分頁。例如想詢問網頁中內容重點，都可以用Chrome in Gemini完成。實試查詢購買陀螺的建議，除了可以在頁面中進行分析，更記住早前瀏覽過的網頁，知道曾看過甚麼款式，再作選擇，更不須長開多個分頁。

跨分頁協作效率 Chrome in Gemini支援跨分頁運作，可輕鬆交叉對比，並將各項資訊整合於單一檢視介面，將資料搜集整合。而且亦可以用一個側邊面板，進行不同網站中查詢，不需再開一個新分頁或重頭來過，使用上更加直觀無縫。

實試YouTube使用 連YouTube影片都可以查詢，在網頁版YouTube上可用Chrome in Gemini提供影片重點，更懂得提供不同時間點，要查閱內容時直接按下就可以跳到特定片段，睇冗長影片特別有用，不過官方表示這項影片功能暫時只限YouTube，暫未支援第三方網站或App。

Google生態圈整合 如果用家使用各項Google工具如Gmail、Google地圖、Google日曆、YouTube，使用Chrome in Gemini就更強大。Chrome可透過在瀏覽器內連接，獲取資訊的瞬間即時採取行動，可在網頁上輕鬆在日曆上安排會議、從地圖查看位置詳情等。 例如在網頁見到活動，可以在Chrome in Gemini詢問日程，AI會自動在Google日曆查找；亦可以輸入指令要求草擬電郵，將網頁內容透過Gmail一鍵發送（實試香港未用到此功能）；亦能用Google地圖記下地址並作導航。

Chrome in Gemini可用Nano Banana 2生成圖像。

隨時編輯網上圖片 不少人最愛用Nano Banana 2 AI圖像模型，Google亦將之直接內置於Chrome中，即時編輯網上圖片。在網頁的圖片上，只需在側邊面板輸入提示詞描述預期效果，Nano Banana 2便會代為處理，毋須上下載檔案或開啟新分頁進行編輯。實試將圖片物件改變顏色，都可以一個指令快速做到。 內建安全設計 全新功能的設計旨在讓用戶掌握自主權，並在開發初期已將安全防護納入核心考量。Google已對模型進行訓練，以識別如「提示詞注入」等已知網絡威脅，保障用戶的瀏覽體驗安全。Google亦設立了防護機制，當系統準備執行如發送電郵或新增日曆活動等較敏感的操作前，會主動要求用戶進行確認。Google透過自動化「紅隊演練」持續強化系統的防護能力，Chrome的自動更新功能則讓Google團隊能迅速應對最新的網絡威脅，將安全修復程式即時推送。