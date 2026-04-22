iPhone Fold副廠手機殼流出 傳規格包括 MagSafe 磁吸充電

備受果迷期待的 Apple 摺屏首作 iPhone Fold，外觀設計普遍預期將採用寬比例主屏方案；而較早前網絡就有副廠為其製作手機保護殼照片曝光，產品內容揭示裝置似乎仍將提供 MagSafe 磁吸充電功能。

爆料達人 @MajinBuoffcia 早前在 X 帳號，展示副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片，當中可看到橫向排列主鏡頭組，跟為 MagSafe 預留磁吸圈位。

與此前傳聞不一樣，似乎 Apple 仍將為預計定價為歷代 iPhone 之最的首款摺屏手機，保留方便無線充電的 MagSafe 技術，預計其亦將兼容各款 MagSafe 配件。