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科技
出版：2026-Apr-22 13:00
更新：2026-Apr-22 13:00

iPhone Fold副廠手機殼流出 傳規格包括 MagSafe 磁吸充電

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iPhone Fold副廠手機殼流出 傳規格包括 MagSafe 磁吸充電

iPhone Fold副廠手機殼流出 傳規格包括 MagSafe 磁吸充電

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備受果迷期待的 Apple 摺屏首作 iPhone Fold，外觀設計普遍預期將採用寬比例主屏方案；而較早前網絡就有副廠為其製作手機保護殼照片曝光，產品內容揭示裝置似乎仍將提供 MagSafe 磁吸充電功能。

爆料達人 @MajinBuoffcia 早前在 X 帳號，展示副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片，當中可看到橫向排列主鏡頭組，跟為 MagSafe 預留磁吸圈位。

與此前傳聞不一樣，似乎 Apple 仍將為預計定價為歷代 iPhone 之最的首款摺屏手機，保留方便無線充電的 MagSafe 技術，預計其亦將兼容各款 MagSafe 配件。

副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片 爆料人又在另文展示 iPhone Fold 的機模，尺寸上其大小跟 HUAWEI 剛發表的闊摺屏 Pura X Max 手機近似 副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片 副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片 副廠為 iPhone Fold（暫稱）設計的手機保護殻照片

iPhone Fold 尺寸傳接近Pura X Max

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爆料人又在另文展示 iPhone Fold 的機模，尺寸上其大小跟 HUAWEI 剛發表的闊摺屏 Pura X Max 手機近似，同樣用上闊身外展配平板寬比例主屏組合。

Mobile Magazine 短評：MagSafe 技術在發展多年後，毫無疑問能加強 iPhone 日常使用體驗，故作為頂配機型 iPhone Fold 能保留該設計，屬可以預期方案。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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