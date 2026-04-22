HONOR 600系列輕旗艦手機價錢公布　實試AI一鍵硬照轉影片（有片）

HONOR今日正式發布HONOR 600系列輕旗艦手機，一式3款型號同步登場。

上星期因為「挑機」而引起熱話的HONOR，今日（4月22日）舉行全球首發的HONOR 600系列手機香港發布會，系列有HONOR 600 Pro、HONOR 600及HONOR 600 Lite，為品牌數字系列的最新輕旗艦手機。獨家功能包括業界首創並升級的「AI圖轉影片2.0」技術、2億像素AI夜攝超清人像功能、7,000mAh長續航電池、Snapdragon 8 Elite旗艦級處理器及6.57吋、8000nits超亮屏幕等，規格全面躍升。

一式三款型號 HONOR 600 Pro、HONOR 600及HONOR 600 Lite同樣尺寸相近，屏幕尺寸為6.57吋（Pro及600）以及6.6吋（Lite），同樣以平面機身配以圓角設計。Pro為三鏡頭相機配置，其餘兩款為兩鏡頭系統，同樣有鏡頭模組平台設計。雖然外觀似iPhone 17 Pro，但當中都有不少獨有賣點。

HONOR 600系列透過旗艦級一體冷雕工藝與霧面金屬中框設計，纖薄機身比例的同時，打造僅0.98mm的超窄邊框。Pro及600厚度只有7.8mm，Lite更只有7.34mm，重量為180g至200g。

AI圖轉影片2.0

AI圖轉影片2.0

升級「AI圖轉影片2.0」 HONOR 600系列搭載業界首創並升級的「AI圖轉影片2.0」功能，將Al融入日常創作之中。統一多模態影片生成模型，將影片生成、剪輯與內容理解整合於同一流程，大幅提升創作效率與操作靈活度。 只需上載最多3張圖片並輸入簡單指令，即可將靜態照片轉化為3至5秒生動逼真的影片，同時提供多個範本，包括「夢幻同框」、「毛孩擬人」和「萌寵環遊」等，一鍵套用即可與可愛主子或星級偶像同框互動。8月前入手600或600 Pro，首76天可享每日免費試用10次，優惠期後每30天可享10次免費試用。

另外AI修圖智能體全新支援對話式修圖功能，無論是「AI路人移除」、「AI智能退地」，或進行人像拼圖，只需一句指令即可完成，操作直觀流暢。

2億像素AI夜攝 全系列搭載HONOR新一代AI原色引擎，配備2億像素超清夜攝鏡頭，採用1/1.4吋超大底感光元件。透過16合1像素融合技術打造等效2.24um超大像素，並結合E2E AIRemosaic技術提升24%進光量，在低光環境下帶來更純淨細膩、層次更豐富的影像品質。 整合1200萬像素超廣角鏡頭、色溫感測器及5000萬像素前置鏡頭。HONOR 600 Pro更配備5000萬像素3.5倍光學變焦超清長焦鏡頭，支援最高120倍數碼變焦，全面強化遠距拍攝能力與畫面層次。

拍攝穩定性方面，HONOR自研的SOIS（OIS+EIS 防手震）防震系統達至CIPA 6.0（主鏡頭）及CIPA 6.5 （Pro 版長焦鏡頭）等級；同時搭載獨家AI色彩引擎多鏡頭協作技術，可於混合光源環境下精準還原真實自然的色彩。 配合AI雲端增強技術，HONOR 600系列整合多項AI夜拍功能，包括支援0.6至10倍變焦的AI夜景模式、具多層次散景效果的AI夜景人像（僅限 HONOR 600 Pro）、升級版Al Super Zoom 2.0以及Pro版本專屬的SuperMoon 2.0模式。

超強續航力 HONOR 600搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，HONOR 600 Pro則升級Snapdragon 5 Elite處理器。內置7000mAh大容量電池，支援80W有線HONOR SuperCharge超級快充，HONOR 600 Pro更支援50W無線快充及27W反向充電。HONOR 600 Lite則搭載MediaTek Dimensity 7100-Elite處理器，配備6520mAh電池及支援45W快充。

升級顯示技術 HONOR 600系列配備6.57吋屏幕，最高亮度達8000nits，特定畫面條件下亮度最高可達4000nits，並有招牌的綠洲護眼功能，降低長時間觀看造成的視覺疲勞，在高亮輸出的同時兼顧舒適度。 在耐用性方面，HONOR 600系列支援IP68、IP69及IP69K防塵防水等級，可抵禦日常潑水、灰塵侵入及高壓水柱衝擊，並通過SGS五星級抗壓抗摔認證。 互聯方面有升級版OneHop功能支援與iPhone即時通知同步，來電、訊息與應用提醒可同步顯示；並可與iPhone及Mac一鍵高速互傳照片、影片與文件，同時支援個人熱點快速共享，以及在Apple Watch上即時查看訊息提醒，提升多裝置之間的流暢銜接。

價格與預售優惠 HONOR 600系列由即日起至4月29日公開預售，Pro設有12GB +256GB及12GB + 512GB版本，提供旭日橙、雪原白及幻夜黑3款配色，建議零售價分別為$6899（12GB+512GB版本）及$6399（12GB+256GB版本）。 預售期間入手256GB可免費升級至512GB及送手機殼套裝，或選擇HONOR CHOICE Watch 2 Epic及手機殼套裝，另有180天只換不修、一年延長保養、一年兩次免費貼膜及換機轉移資料服務。 HONOR 600同樣有旭日橙、雪原白及幻夜黑，建議零售價分別為$4699（12GB+512GB版本）及$4999（12GB+256GB版本）。預售期間入手256GB可免費升級至512GB及送手機殼套裝，或選擇HONOR CHOICE Watch 2i、HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite及手機殼套裝，另有以上保養及服務。

HONOR 600 Lite設有8GB+256GB版本，提供嫩綠色、流沙金及絲絨黑3種配色，售價$2499，預售期間入手即送迷你卡啦OK套裝。 HONOR亦推出HONOR 600 Pro MOLLY限量版，於外觀設計、專屬包裝及系統介面全面融入MOLLY主題元素。提供12GB+512GB配置，建議零售價$6999，將於5月20日公開發售。