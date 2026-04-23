熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Apr-23 10:55
更新：2026-Apr-23 10:55

HUAWEI Pura x Max 及 Pura 90 Pro Max尺寸屏幕一文睇清（有片）

分享：
HUAWEI Pura x Max 及 Pura 90 Pro Max尺寸屏幕一文睇清

HUAWEI Pura x Max 及 Pura 90 Pro Max尺寸屏幕一文睇清

adblk4

華為近日於內地發表了具備創新設計理念的旗艦手機型號 HUAWEI Pura X Max 以及拍攝實力全面進化的 Pura 90 Pro Max。這兩款手機不僅在設計上尋求突破，更在內部硬體與影像系統全面升級，今次就同大家一齊睇睇兩款手機的外型設計。

HUAWEI Pura X Max：源自 A4 紙張的黃金比例摺疊美學

作為市場上罕見的「大闊折」手機，HUAWEI Pura X Max 的設計核心理念回歸簡約與實用。研發團隊透露其設計靈感源自廣泛應用的 A4 紙張比例，透過精密的機身構造，打造出符合視覺黃金比例的內屏幕。設計讓用戶不論在處理商務文件，或是在看影視娛樂時，都能獲得更接近傳統閱讀習慣的舒適視野。而於測試開啟應用時，就可以以不同屏幕比顯示出不同的內容大小。

adblk5

HUAWEI Pura X Max手機尺寸設計，靈感源自 A4 紙張的黃金比例摺疊美學 HUAWEI Pura X Max手機可以以不同屏幕比顯示出不同的內容大小 HUAWEI Pura X Max手機尺寸設計讓用戶不論在處理商務文件，或是在看影視娛樂時，都能獲得更接近傳統閱讀習慣的舒適視野 IMG 20260420 163811 1 1536x1152 HUAWEI Pura X Max手機內屏採用了一塊 7.69 吋 WQHD+ 柔性 OLED 屏幕，比例為 16:10 的黃金闊屏。展開後的視野面積已接近小型平板電腦 HUAWEI Pura X Max手機外屏方面則配置了 5.4 吋屏幕，確保了日常單手操作的便捷性，用戶在處理高頻率任務時無需頻繁展開機身。 HUAWEI Pura X Max手機源鍵(附設指紋解鎖)及音量鍵集中在機身右側。 HUAWEI Pura X Max手機SIM 卡槽、Type-C 埠、立體聲揚聲器設於機身底部 HUAWEI Pura X Max手機主鏡頭為 5000 萬像素超光變攝像頭，支援 F1.4–F4.0 十檔物理可變光圈

Pura X Max 的內屏採用了一塊 7.69 吋 WQHD+ 柔性 OLED 屏幕，比例為 16:10 的黃金闊屏。展開後的視野面積已接近小型平板電腦。外屏方面則配置了 5.4 吋屏幕，確保了日常單手操作的便捷性，用戶在處理高頻率任務時無需頻繁展開機身。

新機採用全新的玄武水滴鉸鏈，使容屏空間提升了 16%，抗跌落能力則增強了 33%。至於電源鍵(附設指紋解鎖)及音量鍵集中在機身右側。

Pura X Max 內屏16:10

HUAWEI Pura X Max 主鏡頭為 5000 萬像素超光變攝像頭，支援 F1.4–F4.0 十檔物理可變光圈，並配備 OIS 與 RYYB 感光元件。長焦部分則採用 5000 萬像素超大光圈潛望鏡頭，提供 3.5 倍光學變焦及 7 倍光學品質變焦，進光量表現顯著優於同類旗艦機型，同時支援長焦微距拍攝。此外，機身還配備了 1250 萬像素超廣角鏡頭以及第二代紅楓原色鏡頭。

adblk6

Pura 90 Pro Max：Kirin 9030S 晶片與 2 億像影像巔峰

Pura 90 Pro Max 則專注於極致效能與專業攝影的結合。該機型首發搭載了備受矚目的 Kirin 9030S 晶片，這顆自主研發的心臟在運算速度與功耗控制之間達到了優異平衡，確保系統運行流暢且持久。

在影像系統方面，Pura 90 Pro Max 搭載了高達 2 億像素的 RYYB 長焦鏡頭。得益於 RYYB 陣列對進光量的顯著提升，無論是在光線充足的環境還是夜間低光源場景，長焦拍攝的成像細節與色彩還原度均有長足進步，再次鞏固了其在行動攝影領域的技術地位。

adblk7

HUAWEI Pura 90 Pro Max手機規格，搭載Kirin 9030S 晶片與2億像影像巔峰 HUAWEI Pura 90 Pro Max手機規格，搭載了 Kirin 9030S 晶片及預裝 HarmonyOS 6 HUAWEI Pura 90 Pro Max手機四邊激窄螢幕邊框帶來極佳畫面視野 HUAWEI Pura 90 Pro Max手機以「橘子海」作為主打色，而鏡面放射狀紋理處理，比較易留有指紋污衊 HUAWEI Pura 90 Pro Max手機，電源鍵(附設指紋解鎖)及音量鍵集中在機身右側 HUAWEI Pura 90 Pro Max手機 搭載了高達 2 億像素的 RYYB 長焦鏡頭

今次華為發表的兩款旗艦機，於外型功能上完全不同。Pura X Max 以獨特的形態挑戰了摺疊螢幕的實用性上限，而 Pura 90 Pro Max 則在效能與攝力上持續提升。

Insta360反擊DJI Osmo Pocket 4！　全新Luna雲台相機搶先預覽

HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，0.6 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，1 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，1.5 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，2 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，4 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，20 x Zoom HUAWEI Pura 90 Pro Max鏡頭實測，10 x Zoom

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務