HUAWEI Pura x Max 及 Pura 90 Pro Max尺寸屏幕一文睇清（有片）

HUAWEI Pura x Max 及 Pura 90 Pro Max尺寸屏幕一文睇清

華為近日於內地發表了具備創新設計理念的旗艦手機型號 HUAWEI Pura X Max 以及拍攝實力全面進化的 Pura 90 Pro Max。這兩款手機不僅在設計上尋求突破，更在內部硬體與影像系統全面升級，今次就同大家一齊睇睇兩款手機的外型設計。 HUAWEI Pura X Max：源自 A4 紙張的黃金比例摺疊美學 作為市場上罕見的「大闊折」手機，HUAWEI Pura X Max 的設計核心理念回歸簡約與實用。研發團隊透露其設計靈感源自廣泛應用的 A4 紙張比例，透過精密的機身構造，打造出符合視覺黃金比例的內屏幕。設計讓用戶不論在處理商務文件，或是在看影視娛樂時，都能獲得更接近傳統閱讀習慣的舒適視野。而於測試開啟應用時，就可以以不同屏幕比顯示出不同的內容大小。

Pura X Max 的內屏採用了一塊 7.69 吋 WQHD+ 柔性 OLED 屏幕，比例為 16:10 的黃金闊屏。展開後的視野面積已接近小型平板電腦。外屏方面則配置了 5.4 吋屏幕，確保了日常單手操作的便捷性，用戶在處理高頻率任務時無需頻繁展開機身。 新機採用全新的玄武水滴鉸鏈，使容屏空間提升了 16%，抗跌落能力則增強了 33%。至於電源鍵(附設指紋解鎖)及音量鍵集中在機身右側。 Pura X Max 內屏16:10 HUAWEI Pura X Max 主鏡頭為 5000 萬像素超光變攝像頭，支援 F1.4–F4.0 十檔物理可變光圈，並配備 OIS 與 RYYB 感光元件。長焦部分則採用 5000 萬像素超大光圈潛望鏡頭，提供 3.5 倍光學變焦及 7 倍光學品質變焦，進光量表現顯著優於同類旗艦機型，同時支援長焦微距拍攝。此外，機身還配備了 1250 萬像素超廣角鏡頭以及第二代紅楓原色鏡頭。

Pura 90 Pro Max：Kirin 9030S 晶片與 2 億像影像巔峰 Pura 90 Pro Max 則專注於極致效能與專業攝影的結合。該機型首發搭載了備受矚目的 Kirin 9030S 晶片，這顆自主研發的心臟在運算速度與功耗控制之間達到了優異平衡，確保系統運行流暢且持久。 在影像系統方面，Pura 90 Pro Max 搭載了高達 2 億像素的 RYYB 長焦鏡頭。得益於 RYYB 陣列對進光量的顯著提升，無論是在光線充足的環境還是夜間低光源場景，長焦拍攝的成像細節與色彩還原度均有長足進步，再次鞏固了其在行動攝影領域的技術地位。

今次華為發表的兩款旗艦機，於外型功能上完全不同。Pura X Max 以獨特的形態挑戰了摺疊螢幕的實用性上限，而 Pura 90 Pro Max 則在效能與攝力上持續提升。 Insta360反擊DJI Osmo Pocket 4！ 全新Luna雲台相機搶先預覽

文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載