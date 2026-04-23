ChatGPT Images 2.0圖像生成模型登場　實試生成超真實相片文字效果係點？

ChatGPT Images 2.0圖像生成模型現已上架，在真實程度及文字生成更進步。

OpenAI發布了ChatGPT Images 2.0，這款模型能夠處理複雜的視覺任務，並產生精準且可立即使用的影像。在詳細指令執行、物件放置與關聯、以及密集文字渲染方面更進步，並支援寬高比高達3:1和1:3的圖像，擁有出色的構圖能力和視覺美感，使最終效果更接近精心設計，支援多種語言。雖然模型現已開放，但香港暫時需要VPN才可使用。

生成圖像更真實 Images 2.0是具備思考能力的圖像模型，可以搜尋網路以獲取即時訊息，根據一個提示創建多個不同的圖像，並對其輸出結果進行雙重檢查，在準確性、資訊時效性、一致性和視覺連貫性至關重要的情況下生成圖像。

Images 2.0為影像創作帶來了精準度和保真度，能夠構思更複雜的圖像，遵循指令並保留所需細節，甚至可增添真實感的微小瑕疵，在紋理、光線、構圖和細節方面更加一致，高達2K的分辨率呈現。實試只需簡單幾句指令，已可生成出真實圖像，由人物、資訊圖、宣傳海報等均可精準表達。

文字資料更準確 更強大的多語言理解能力，尤其在日語、韓語、中文等，可以產生具有非英語文字的圖像，不僅渲染正確，而且語言流暢連貫。產生視覺上連貫一致的輸出內容，並將語言本身融入設計之中，例如海報、說明文字、圖表和漫畫。實試生成中文、日文均沒有火星文，而且文字可閱，相當強大。

而且資訊亦正確未有AI幻覺虛構事實，將更貼近時代的世界認知融入圖像創作，其知識更新截止時間設定為2025年12月，從而輸出更具相關性和語境準確性的圖像，對於解釋性圖像、地圖、教育圖表和視覺摘要等輸出形式尤其重要。