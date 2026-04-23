DJI發布兩款新產品　手持穩定器Osmo Mobile 8P、迷你無線咪DJI Mic Mini 2

DJI推出手持穩定器Osmo Mobile 8P、迷你無線咪DJI Mic Mini 2。

DJI繼上星期推出Osmo Pocket 4後，再發布兩款全新產品，包括新一代旗艦取景跟拍手持穩定器 DJI Osmo Mobile 8P以及全新迷你無線咪DJI Mic Mini 2，前者採用全新分體遙控設計，後者則提供8款多色磁吸前蓋隨心更換，絕對是拍片恩物。

分體遙控精準取景 DJI Osmo Mobile 8P今代最大分別是採用分體式遙控器設計，在距離雲台10公尺內，可直接透過遙控器控制雲台拍照、錄影、切換橫直向螢幕、調整構圖、雲台參數、模式，以及調節補光燈亮度與色溫等，用手機或多功能追蹤模組2拍攝的畫面還可以投放至遙控器螢幕。 支援DJI Mimo智慧跟隨8.0、多功能追蹤模組2，以及手機直連智慧追蹤3種跟隨模式。全新多功能追蹤模組2不僅能跟隨人物與貓狗，還能鎖定物品或車輛。採用第八代三軸增穩技術，實現無損防抖，升級三腳架展開範圍更大，放置更加穩固。續航方面跟上代一樣可連續使用10小時。

支援手勢控制、輔助構圖、拍攝指導、AI一鍵成片、內建濾鏡等功能，還可以實現360°環拍、低角度運鏡、電影慢門、動態變焦、寬螢幕等創意運鏡。 即日起正式發售，標準套裝售價$979，內含Osmo Mobile 8P、取景遙控器、DJI OM磁吸手機夾 5、充電線、束口袋等配件，多功能追蹤模組2需單獨購買。另有Osmo Mobile 8P AI追蹤模組套裝$1199、Osmo Mobile 8P全能vlog套裝$1449等可選。

七彩迷你無線咪 DJI正式發表DJI Mic Mini 2，提供8款多色磁吸前蓋隨心更換，機身內建3種音色預設，包括預設、飽滿及明亮模式，提供兩級主動降噪。自動限幅功能可自動壓低過高的音量，避免爆音。支援混連傳輸技術與DJI Osmo Audio生態直連，可同時配對兩個發射器以還原豐富聲源細節，並實現48kHz 24-bit高品質音質的穩定收錄。 DJI Mic Mini 2發射器標配墨曜黑與雲璃白兩款磁吸前蓋，還帶來全新的多色玩法，提供高達8款的多色磁吸前蓋。發射器僅重11克，配戴時幾乎無感，支援磁吸與夾持兩種配戴方式。今代加強續航力，單個發射器續航長達11.5小時，接收器可達10.5小時，配合充電盒高達48小時的總續航能力。

收納方面，充電盒可同時收納兩個發射器和一個接收器，且無需拆卸防風毛套、磁鐵或背夾即可直接收納；盒蓋內側設有專用艙位，用於存放磁鐵和3.5公釐TRS線，真正做到隨取隨用。全新推出的手機版一發一收充電盒專為行動錄音場景打造，可收納一個發射器和一個手機版接收器。 DJI Mic Mini 2即日起發售，包含4種套裝，一發一收套裝售價$389、兩發一收含充電盒套裝售價$649，額外內含 1 套多色磁吸前蓋；手機版兩發一收含充電盒套裝售價$519、手機版一發一收含充電盒套裝售價$389。藝術家合作款DJI Mic Mini 2時光系列磁吸前蓋同步發售，售價$219。