熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Apr-23 16:00
更新：2026-Apr-23 16:00

DJI發布兩款新產品　手持穩定器Osmo Mobile 8P、迷你無線咪DJI Mic Mini 2

分享：
DJI推出手持穩定器Osmo Mobile 8P、迷你無線咪DJI Mic Mini 2。

DJI推出手持穩定器Osmo Mobile 8P、迷你無線咪DJI Mic Mini 2。

adblk4

DJI繼上星期推出Osmo Pocket 4後，再發布兩款全新產品，包括新一代旗艦取景跟拍手持穩定器 DJI Osmo Mobile 8P以及全新迷你無線咪DJI Mic Mini 2，前者採用全新分體遙控設計，後者則提供8款多色磁吸前蓋隨心更換，絕對是拍片恩物。

DJI Osmo Mobile 8P新增分體式遙控器。 DJI Osmo Mobile 8P可直接透過遙控器控制雲台拍攝。 DJI Osmo Mobile 8P用遙控器自拍更加方便。 DJI Osmo Mobile 8P可使用不同配件。

分體遙控精準取景

DJI Osmo Mobile 8P今代最大分別是採用分體式遙控器設計，在距離雲台10公尺內，可直接透過遙控器控制雲台拍照、錄影、切換橫直向螢幕、調整構圖、雲台參數、模式，以及調節補光燈亮度與色溫等，用手機或多功能追蹤模組2拍攝的畫面還可以投放至遙控器螢幕。

支援DJI Mimo智慧跟隨8.0、多功能追蹤模組2，以及手機直連智慧追蹤3種跟隨模式。全新多功能追蹤模組2不僅能跟隨人物與貓狗，還能鎖定物品或車輛。採用第八代三軸增穩技術，實現無損防抖，升級三腳架展開範圍更大，放置更加穩固。續航方面跟上代一樣可連續使用10小時。

adblk5

支援手勢控制、輔助構圖、拍攝指導、AI一鍵成片、內建濾鏡等功能，還可以實現360°環拍、低角度運鏡、電影慢門、動態變焦、寬螢幕等創意運鏡。

即日起正式發售，標準套裝售價$979，內含Osmo Mobile 8P、取景遙控器、DJI OM磁吸手機夾 5、充電線、束口袋等配件，多功能追蹤模組2需單獨購買。另有Osmo Mobile 8P AI追蹤模組套裝$1199、Osmo Mobile 8P全能vlog套裝$1449等可選。

DJI Mic Mini 2色彩鮮艷。 DJI Mic Mini 2發射器只重11克，更為輕巧。 DJI Mic Mini 2時光系列磁吸前蓋。 DJI Mic Mini 2一發一收套裝。

七彩迷你無線咪

DJI正式發表DJI Mic Mini 2，提供8款多色磁吸前蓋隨心更換，機身內建3種音色預設，包括預設、飽滿及明亮模式，提供兩級主動降噪。自動限幅功能可自動壓低過高的音量，避免爆音。支援混連傳輸技術與DJI Osmo Audio生態直連，可同時配對兩個發射器以還原豐富聲源細節，並實現48kHz 24-bit高品質音質的穩定收錄。

DJI Mic Mini 2發射器標配墨曜黑與雲璃白兩款磁吸前蓋，還帶來全新的多色玩法，提供高達8款的多色磁吸前蓋。發射器僅重11克，配戴時幾乎無感，支援磁吸與夾持兩種配戴方式。今代加強續航力，單個發射器續航長達11.5小時，接收器可達10.5小時，配合充電盒高達48小時的總續航能力。

adblk6

收納方面，充電盒可同時收納兩個發射器和一個接收器，且無需拆卸防風毛套、磁鐵或背夾即可直接收納；盒蓋內側設有專用艙位，用於存放磁鐵和3.5公釐TRS線，真正做到隨取隨用。全新推出的手機版一發一收充電盒專為行動錄音場景打造，可收納一個發射器和一個手機版接收器。

DJI Mic Mini 2即日起發售，包含4種套裝，一發一收套裝售價$389、兩發一收含充電盒套裝售價$649，額外內含 1 套多色磁吸前蓋；手機版兩發一收含充電盒套裝售價$519、手機版一發一收含充電盒套裝售價$389。藝術家合作款DJI Mic Mini 2時光系列磁吸前蓋同步發售，售價$219。

adblk7

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務