Apple Swift Student Challenge港人躋身全球50得獎者　自家設計防詐騙App《SilverGuard》

模擬詐騙情境

Evan因母親曾經歷電訊詐騙觸發設計靈感，他希望透過科技，為長者提供一個更安心的防詐學習方式。他設計的作品《SilverGuard》以簡單易懂的互動形式，模擬常見詐騙情境，例如假銀行通知、包裹詐騙，以及AI模擬親人求助等。使用者可以在安全環境中作出選擇，並即時了解不同決定可能帶來的風險，從而提升防詐意識與判斷能力。

Evan表示希望打造一個既真實又具支持性的使用體驗，讓長者能夠輕鬆上手。他採用SwiftUI來設計整體介面與互動流程，讓不同情境可以靈活調整，在iPhone與iPad上都能維持一致且清晰的操作體驗。他亦運用了Core ML建立簡單的本地文字分析能力，用於辨識可疑訊息，例如詐騙短信。相關處理均可在裝置上完成，無需依賴網絡，不僅提升回應速度，也保障使用者的私隱。