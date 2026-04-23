Apple Swift Student Challenge港人躋身全球50得獎者　自家設計防詐騙App《SilverGuard》

現就讀電腦科學碩士課程的港人Evan Li，憑自家設計的手機App Playground《SilverGuard》作品，成為今年Apple Swift Student Challenge全球50名「傑出得獎者」之一，將受邀前往Apple Park親身參與WWDC體驗。
模擬詐騙情境
Evan因母親曾經歷電訊詐騙觸發設計靈感，他希望透過科技，為長者提供一個更安心的防詐學習方式。他設計的作品《SilverGuard》以簡單易懂的互動形式，模擬常見詐騙情境，例如假銀行通知、包裹詐騙，以及AI模擬親人求助等。使用者可以在安全環境中作出選擇，並即時了解不同決定可能帶來的風險，從而提升防詐意識與判斷能力。
Evan表示希望打造一個既真實又具支持性的使用體驗，讓長者能夠輕鬆上手。他採用SwiftUI來設計整體介面與互動流程，讓不同情境可以靈活調整，在iPhone與iPad上都能維持一致且清晰的操作體驗。他亦運用了Core ML建立簡單的本地文字分析能力，用於辨識可疑訊息，例如詐騙短信。相關處理均可在裝置上完成，無需依賴網絡，不僅提升回應速度，也保障使用者的私隱。
針對長者使用體驗
《SilverGuard》 針對長者而設計，特別著重無障礙元素，Evan針對長者閱讀速度較慢，以及在陌生數碼流程中容易緊張的情況進行設計，包括介面採用大按鍵、清晰介面、強烈對比與簡潔文字，每次只呈現一個關鍵決策。
每個情境拆解成簡單步驟，並在每次選擇後立即提供回饋與淺顯解釋。重要警示透過多種方式加強，包括視覺提示與觸覺回饋，避免僅依賴單一感官。應用程式可在本地端運行，無需登入或連接網路，降低技術門檻。
他希望進一步完善《SilverGuard》，拓展更多貼近現實的應用場景，並計劃將產品上架至App Store，讓更多人可使用並受惠。