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科技
出版：2026-Apr-24 04:00
更新：2026-Apr-24 04:00

Plaud NotePin S穿戴式AI筆記助手實試 一鍵標註重點

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Plaud NotePin S可解放雙手進行會議、訪談等工作或學習記錄。

Plaud NotePin S可解放雙手進行會議、訪談等工作或學習記錄。

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現時開會、做筆記或學習，基本上不再需要紙筆，一部AI筆記助手Plaud NotePin S就可以幫到你。這款迷你穿戴式AI錄音器，為專業人士而設，即時協助用戶記錄工作、對話與思考，更可以AI生成各種報告、提煉重點，全面提升工作效率。

迷你輕巧AI助手

Plaud NotePin S只有拇指大小，17.4g輕盈機身，內附磁吸別針、掛繩、手環及夾扣，可以按舒適或喜好佩戴。具備兩個MEMS咪高峰，可在3米範圍內錄音，內置320mAh電池有20小時連續錄音、40天待機續航力，並內置64GB本機儲存容量。今代更特別新增實體按鈕，長按開始及結束錄音，錄音時按下代表標註重點，可額外生成一個重點報告。

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Plaud NotePin S不單止可以錄音，更強大是背後的AI功能，支援112種語言的文字轉錄、摘要、翻譯等功能。實試記錄發布會內容，整段音訊記錄準確無誤，除了可以分辨到講者及發問者，更有超過10,000個範本、思維導圖和工作流程整合，隨時生成出不同用途的摘要。

新增的實體鍵可用作標註重點。 專用App可將錄音生成為一個清晰的重點圖表。 包裝附送磁吸別針、掛繩、手環及夾扣等配件。 新增的手環可當成手錶佩戴。

專業應用程式

在Plaud應用程式中除了有全面的音訊記錄，亦可按需要生成摘要，當中AI更自動用圖表或思維導圖表達，令重點更加一目了然。如果需要調整內容，亦可在生成的摘要或報告中，自行加入文字或圖片，或一鍵重點標註關鍵時刻。在生成的摘要或報告下更有AI查詢功能，可直接詢問Plaud有關內容，不須再次從頭細閱，相當方便。

Plaud強調數據安全，符合多款歐美標準，確保最高水平的數據安全與私隱保障，並選用GPT-5.2、Gemini 3 Pro及Claude Sonnet 4.5等AI模型。購入免費的入門版會員服務，每月包括300分鐘文字轉錄，或可升級至Pro或Unlimited享有更多轉錄分鐘和進階AI功能。Plaud NotePin S現已發售，建議零售價為$1,399。

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查詢：3520 3538

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