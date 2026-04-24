Plaud NotePin S穿戴式AI筆記助手實試 一鍵標註重點

現時開會、做筆記或學習，基本上不再需要紙筆，一部AI筆記助手Plaud NotePin S就可以幫到你。這款迷你穿戴式AI錄音器，為專業人士而設，即時協助用戶記錄工作、對話與思考，更可以AI生成各種報告、提煉重點，全面提升工作效率。

迷你輕巧AI助手

Plaud NotePin S只有拇指大小，17.4g輕盈機身，內附磁吸別針、掛繩、手環及夾扣，可以按舒適或喜好佩戴。具備兩個MEMS咪高峰，可在3米範圍內錄音，內置320mAh電池有20小時連續錄音、40天待機續航力，並內置64GB本機儲存容量。今代更特別新增實體按鈕，長按開始及結束錄音，錄音時按下代表標註重點，可額外生成一個重點報告。