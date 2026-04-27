港大AI平台追蹤城市光污染源頭　科學數據結合公眾力量 改善本港夜空環境

過往社會對光污染的討論，多半集中在燈光刺眼、擾民，或難以看見星空等主觀感受，但一直缺乏具系統性的科學依據，釐清究竟哪些戶外燈光對環境影響最大。香港大學物理學系研究團隊利用深度學習技術，開發了一套人工智能（AI）平台，嘗試從數據層面追蹤城市光污染的真正源頭，為制訂更精準的減光政策提供科學依據。這個AI系統可分析大量夜間街道與城市影像，自動辨識不同類型的戶外光源，包括招牌燈箱、商業大廈外牆燈光、路燈、住宅照明及其他戶外光源，並進一步分析其亮度、分布特徵及對周邊環境的影響。換言之，AI不僅是「看見有燈」，更能分辨「是甚麼燈、出現在哪裡，以及對夜間環境造成多大影響」，讓光污染問題首次有了可量化及可追蹤的分析工具。

商業照明成光污染主因 精準管理比「一刀切」熄燈更有效

研究團隊利用港大夜空監測網站多年來累積的數據，回顧分析了2011至2024年間每年三月舉行的「地球一小時」熄燈活動。結果顯示，維港兩岸於熄燈期間的夜空亮度平均可下降近五成，反映都市夜空亮度與人為照明之間存在高度關聯。為進一步鎖定造成污染的主要來源，研究人員整合全港多源監測影像資料，包括電車行車錄影片段、公眾拍攝畫面及監察相機影像，成功識別出2021年參與熄燈活動的120組照明裝置。分析發現，這些裝置大多屬於建築物外牆燈飾，其中廣告照明及泛光燈被證實為城市光污染的主要來源。逾半數的相關戶外光源集中於中環、跑馬地、尖沙咀西、尖東及京士柏，以及銅鑼灣一帶。

首席調查研究員、港大物理學系首席講師潘振聲博士表示，透過比對熄燈活動期間與平日晚間在電車上拍攝的行車影片後，研究團隊獲得了清晰證據：「只要在商業區關閉少量但關鍵的裝飾照明，已可顯著改善整體城市光污染問題。」這項研究成果已發表於國際期刊《科學報告（Scientific Reports）》。潘振聲博士指出，這意味治理光污染未必需要廣泛熄燈或影響公共安全，只要針對這些非必要且影響較大的光源進行管理，即可能達到明顯的改善效果，同時不影響城市正常運作及公共安全。