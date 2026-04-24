DJI入門級航拍機Lito系列登場　超抵玩入手價！毋須註冊即買即飛

DJI正式發表全新DJI Lito航拍機系列，專為新手使用者量身打造，以249g輕巧機身、全能表現為賣點。分別有入門級Lito 1以及進階版Lito X1兩款機型，全系列標配了全向避障和全向智慧跟隨等入門級使用者必備功能，初心者石以試玩DJI穩定的飛控系統、強大高畫質影像傳輸能力以及多種智能模式，249g毋須註冊，顯著降低航拍創作門檻。

Lito系列全系列機身輕於249g，在香港玩不需註冊考牌，在全球大部分國家和地區，都能輕鬆起飛，隨時開拍。Lito X1與Lito 1支援機臂折疊，折疊後收納體積僅手掌大小，可輕鬆裝入背包、隨身袋。兩者分別主要在於CMOS及鏡頭不同，以及Lito 1無機身內建儲存空間。

安全飛行智慧跟隨

Lito系列上具備DJI安全保障系統，從起飛到降落，零經驗的新手使用者，也能盡情享受飛行樂趣。Lito X1內建全向視覺感應系統，並支援前後紅外線感應功能，有前視雷射雷達有效輔助感應，障礙物探測更精準。雙重系統加持下，新手使用者也能在複雜環境中放心飛行。Lito 1亦擁有全方位的環境感應能力，可作智慧煞停或繞行。

Lito X1與Lito 1在開機後便可迅速起飛，省去了等待衛星訊號鎖定的時間，視覺定位能力可在光照良好的環境中記憶航線，即便沒有衛星訊號，也能按照原航線安全返航。