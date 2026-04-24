DJI入門級航拍機Lito系列登場　超抵玩入手價！毋須註冊即買即飛

DJI正式發表全新DJI Lito航拍機系列，專為新手使用者量身打造，以249g輕巧機身、全能表現為賣點。分別有入門級Lito 1以及進階版Lito X1兩款機型，全系列標配了全向避障和全向智慧跟隨等入門級使用者必備功能，初心者石以試玩DJI穩定的飛控系統、強大高畫質影像傳輸能力以及多種智能模式，249g毋須註冊，顯著降低航拍創作門檻。
輕盈手掌機身
Lito系列全系列機身輕於249g，在香港玩不需註冊考牌，在全球大部分國家和地區，都能輕鬆起飛，隨時開拍。Lito X1與Lito 1支援機臂折疊，折疊後收納體積僅手掌大小，可輕鬆裝入背包、隨身袋。兩者分別主要在於CMOS及鏡頭不同，以及Lito 1無機身內建儲存空間。
安全飛行智慧跟隨
Lito系列上具備DJI安全保障系統，從起飛到降落，零經驗的新手使用者，也能盡情享受飛行樂趣。Lito X1內建全向視覺感應系統，並支援前後紅外線感應功能，有前視雷射雷達有效輔助感應，障礙物探測更精準。雙重系統加持下，新手使用者也能在複雜環境中放心飛行。Lito 1亦擁有全方位的環境感應能力，可作智慧煞停或繞行。
Lito X1與Lito 1在開機後便可迅速起飛，省去了等待衛星訊號鎖定的時間，視覺定位能力可在光照良好的環境中記憶航線，即便沒有衛星訊號，也能按照原航線安全返航。
Lito X1與Lito 1內建多種超人氣智慧模式，包括智慧跟隨功能、一鍵自動運鏡等功能，多場景跟拍跟隨速度最高可達12公尺/秒，從拍攝到剪輯一氣呵成，拍出精彩畫面。支援智慧運鏡功能，「一鍵短片」、「大師鏡頭」、「縮時攝影」、「全景照片」等多種模式隨心選擇。最大抗風速度達10.7公尺/秒（五級），在戶外可穩定飛行或滯空停留。
8K高畫質＋穩定傳輸
Lito X1相機搭載了一顆1/1.3吋感光元件，具備f/1.7大光圈，支援拍攝最高8K解析度照片，並可透過智慧拍照優化光影與色彩。支援動態範圍高達14級的4K/60fpsHDR影片、專為動態場景打造的4K/100fps慢動作影片、10-Bit D-Log M格式，以及更方便手機螢幕展示的2.7K直式拍攝模式等。Lito 1內置較細的1/2吋感光元件，鏡頭視角及光圈較細，支援錄製4K/60fps影片，並能拍攝最高8K解析度照片，但就沒有D-Log M制式。
Lito X1與Lito 1均搭載DJI O4影像傳輸技術，支援傳輸1080p/60fps高畫質畫面，強大的訊號抗干擾能力，即使遠端航拍畫面依舊清晰流暢。標配36分鐘飛行時間，更可搭配長續航智慧飛行電池，實現52分鐘超長續航。
Lito X1機身內建42GB儲存，全系列支援Wi-Fi 6極速快傳，透過DJI Fly App在藍牙有效範圍內即可喚醒裝置並下載素材，傳輸速率最高可達50MB/s。飛行模擬器App DJI Simulator也迎來升級版，使用者可以在手機上模擬飛行環境、練習飛行技巧，支援iOS與Android平台。
全系列售價一覽
即日起，DJI Lito全系於DJI Store官方商店及授權零售商正式發售，售價如下：
DJI Lito X1（僅飛行器）售價$2829；
DJI Lito X1暢飛套裝（DJI RC-N3）售價$3849；
DJI Lito X1暢飛套裝（DJI RC2）售價$4529；
DJI Lito X1長續航暢飛套裝（DJI RC2）售價$5009。
DJI Lito 1（僅飛行器）售價$2269；
DJI Lito 1暢飛套裝（DJI RC-N3）售價$3179。