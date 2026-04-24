iPhone 18 Pro 及Pro Max鏡頭 傳設可變光圈及200MP感光元件

近日據知名爆料達人「數碼閒聊站」最新消息，Apple 計劃由今年九月推出的 iPhone 18 Pro 系列手機開始，展開一連串重大的影像系統更新，務求透過每年一項重點硬體升級，逐步提升其攝錄實力。
預計於今年登場的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max，最受矚目的改進在於主鏡頭將引入傳聞已久的可變光圈技術。這項技術能讓手機能夠根據拍攝環境自動或手動調整光圈大小，在強光下提升邊緣銳利度，並在人像拍攝時提供更自然的光學虛化效果，象徵著 iPhone 主鏡頭正式邁向更專業的光學控制領域。
iPhone傳2028年配備兩億像素潛望式長焦鏡頭
傳聞屆時的iPhone 18 Pro 系列會首度換上兩億像素（200MP）的主鏡頭，並採用尺寸達 1/1.12 吋的大型感光元件。這種大底高像素的配置，預期能顯著增強影像的細節捕捉能力與夜間拍攝的純淨度。到了 2028 年，這股高像素化趨勢更會蔓延至長焦鏡頭，屆時 Pro 系列有望配備兩億像素的潛望式長焦鏡頭，意味著機身背後將同時擁有兩枚兩億像素級別的傳感器。
除了像素與光圈的進化，Apple 亦計劃在 2027 或 2028 年間，為超廣角鏡頭加入類似微雲台（Gimbal-like）的光學防震系統（OIS），全面補足目前超廣角鏡頭在低光或動態拍攝下的穩定性短板。雖然 Apple 這種按部就班的產品更新策略被部分用家認為節奏偏慢，但從這份流出的發展藍圖來看，未來三年的 iPhone 攝影表現確實有相當明確的成長空間。
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