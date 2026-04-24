iPhone 18 Pro 及Pro Max鏡頭 傳設可變光圈及200MP感光元件

近日據知名爆料達人「數碼閒聊站」最新消息，Apple 計劃由今年九月推出的 iPhone 18 Pro 系列手機開始，展開一連串重大的影像系統更新，務求透過每年一項重點硬體升級，逐步提升其攝錄實力。

預計於今年登場的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max，最受矚目的改進在於主鏡頭將引入傳聞已久的可變光圈技術。這項技術能讓手機能夠根據拍攝環境自動或手動調整光圈大小，在強光下提升邊緣銳利度，並在人像拍攝時提供更自然的光學虛化效果，象徵著 iPhone 主鏡頭正式邁向更專業的光學控制領域。