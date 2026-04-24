電動車｜小米預告5月底推出Xiaomi YU7 GT　歐洲研發、最大馬力過千匹！

小米集團於北京車展召開小米汽車最新進展發布會，除公布銷售及交付量，更正式預告旗下第二款重磅車型高性能跑車級SUV - Xiaomi YU7 GT將於5月底正式發布，同時小米首款概念車型Xiaomi Vision Gran Turismo亦在內地首度亮相。

YU7 GT 5月亮相

小米全新車型Xiaomi YU7 GT定位為「適合長途旅行的跑車級SUV」，將於今年5月底正式發布，由小米於德國開設的歐洲研發中心團隊深度參與研發的首款產品，負責團隊曾是寶馬工M部門技術總監，亦有來自保時捷、林保堅尼、Benz等設計師團隊成員。

最大馬力高達1003匹，最高時速300km/h，直逼頂級超跑。在高性能設定下，CLTC綜合續航里程仍達到705公里。據報搭載由小米汽車與匯川科技聯合開發的雙摩打系統，前軸採用與SU7 Ultra同款的288kW摩打，後軸則配備峰值功率達450kW的單V8s摩打。