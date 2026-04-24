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科技
出版：2026-Apr-24 13:10
更新：2026-Apr-24 13:10

電動車｜小米預告5月底推出Xiaomi YU7 GT　歐洲研發、最大馬力過千匹！

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電動車｜小米汽車於北京車展中預告5月底將會在內地推出Xiaomi YU7 GT。

電動車｜小米汽車於北京車展中預告5月底將會在內地推出Xiaomi YU7 GT。

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小米集團於北京車展召開小米汽車最新進展發布會，除公布銷售及交付量，更正式預告旗下第二款重磅車型高性能跑車級SUV - Xiaomi YU7 GT將於5月底正式發布，同時小米首款概念車型Xiaomi Vision Gran Turismo亦在內地首度亮相。

電動車｜小米Xiaomi YU7 GT推出新車厘子紅新配色。 電動車｜小米Xiaomi YU7 GT早前在歐洲被拍到試車。 電動車｜小米Xiaomi YU7 GT車身更具運動感。 電動車｜小米Xiaomi YU7 GT車尾設計。

YU7 GT 5月亮相

小米全新車型Xiaomi YU7 GT定位為「適合長途旅行的跑車級SUV」，將於今年5月底正式發布，由小米於德國開設的歐洲研發中心團隊深度參與研發的首款產品，負責團隊曾是寶馬工M部門技術總監，亦有來自保時捷、林保堅尼、Benz等設計師團隊成員。

最大馬力高達1003匹，最高時速300km/h，直逼頂級超跑。在高性能設定下，CLTC綜合續航里程仍達到705公里。據報搭載由小米汽車與匯川科技聯合開發的雙摩打系統，前軸採用與SU7 Ultra同款的288kW摩打，後軸則配備峰值功率達450kW的單V8s摩打。

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Xiaomi YU7 GT在長度與寬度上略增，降低高度，整體姿態更有運動感。設計上，YU7 GT的設計語言相近，側裙輪拱稍作調整，取消了主動進氣格柵系統，新增多處空氣動力學組件，前門板連接處與車尾均加入了GT標記。

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