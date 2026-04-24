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科技
出版：2026-Apr-24 16:00
更新：2026-Apr-24 16:00

Samsung Galaxy Z Flip8 傳電池容量及充電效率規格無大升級

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Samsung Galaxy Z Flip8 傳電池容量及充電效率規格無大升級

Samsung Galaxy Z Flip8 傳電池容量及充電效率規格無大升級

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隨著摺疊螢幕手機技術日趨成熟，不少消費者都期待 Samsung新一代細摺機 Galaxy Z Flip8 能在規格上的突破。不過據最新來自韓國的消息指出，這款即將問世的新機在電池容量與充電效率上，恐怕難以帶給用戶驚喜。

充電速度沿用 25W

早前傳出該機將維持與上代相同的 4,300 mAh 電池容量，如今更有傳言進一步確認，Flip8 的充電速度將繼續停留於 25W 水平，這意味著 Samsung在該系列手機的核心電力規格上已連續四年原地踏步。

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事實上，三星自 2022 年推出 Galaxy Z Flip4 以來，就一直沿用 25W 有線充電方案。即便市場競爭對手紛紛提升充電瓦數以縮短等待時間，Samsung似乎在 Flip 系列上採取了較為保守的策略。對於追求極致效能的用戶而言，在電池容量無法顯著擴張的前提下，若連充電效率也未能同步提升，在日常使用的便利性上確實稍顯遺憾。

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除了電力配置外，目前的傳聞亦暗示 Galaxy Z Flip8 在相機模組方面可能也不會有重大升級。在硬體規格普遍進入微調期的情況下，Samsung如何透過升級軟體或外型設計來吸引舊用戶換機，將成為市場關注的焦點!

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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