Samsung Galaxy Z Flip8 傳電池容量及充電效率規格無大升級

隨著摺疊螢幕手機技術日趨成熟，不少消費者都期待 Samsung新一代細摺機 Galaxy Z Flip8 能在規格上的突破。不過據最新來自韓國的消息指出，這款即將問世的新機在電池容量與充電效率上，恐怕難以帶給用戶驚喜。

充電速度沿用 25W

早前傳出該機將維持與上代相同的 4,300 mAh 電池容量，如今更有傳言進一步確認，Flip8 的充電速度將繼續停留於 25W 水平，這意味著 Samsung在該系列手機的核心電力規格上已連續四年原地踏步。