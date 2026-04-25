HKT聯同CSL推教育優惠產品低至半價　指定MacBook最多減$4000

HKT Education聯同CSL Mobile推出「教育優惠」，多款產品低至半價。

HKT Education聯同CSL Mobile推出「教育優惠」，為合資格本地大專、中學、小學及幼稚園學生，以及教職員提供尊屬購物優惠，逾千件5G手機及AI智能產品，折扣更低至半價。Apple產品優惠折扣額高達$4000，MacBook Neo系列教育價更低至$3999起。

教育優惠精選產品 即日起至2026年12月31日推廣期，合資格的香港大專、中學、小學及幼稚園學生及教職員，即可享精選產品優惠。精選產品包括Samsung Galaxy Tab A9+ 5G原價$2388，教育價$ 888；Nothing Phone (3) (12+256GB)原價$6399、教育價66折$4199。Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機(白色) 原價$3099，教育價33折只售$999。其他新品如Samsung Galaxy S26系列指定產品低至85折、 Samsung Galaxy Book5 360系列指定產品低至7折等。

Apple產品尊屬折扣 合資格本地大專學生以及大專、中學、小學及幼稚園教職員亦可享Apple產品尊屬優惠，M4 Max MacBook Pro 16吋 (36GB+1TB)，原價$27499，教育價$22899。M4 MacBook Air 13吋(16GB+256GB)，原價$7999，教育價$6599。最新的MacBook Neo 8GB+256GB原價$4799，優惠價$3999。以教育優惠購買指定Mac系列產品，更可以$899加購AirPods 4主動消噪型號或$1249加購 AirPods Pro 3。 Trade-In享額外禮遇 於「教育優惠」推廣期間以此優惠選購任何手提電腦、桌上電腦或平板電腦，並於指定渠道以 Trade-In方式回收舊智能手機、平板電腦、智能手錶、耳機及手提電腦，可獲贈價值$100的csl 手機及配件及服務電子禮券。