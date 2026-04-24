連日潮濕落雨點算？　6款人氣抽濕機推介

轉眼快到5月，天氣仍然連日多雨又潮濕，抽濕機依然是不少家庭每日開機的必需品。今次精選多個品牌的皇牌人氣抽濕機，涵蓋不同空間與使用需求，無論外面落大雨，都可以對抗室內濕氣，為家居保持乾爽舒適。

LG 30L PuriCare雙迴轉變頻抽濕機。

LG 30L PuriCare雙迴轉變頻抽濕機（DD18GMWE0） 一體式設計可隱藏電線及手柄，獲紅點設計大獎。採用雙迴轉變頻壓縮機，為一級能源標籤級省電，運作安靜嘈音低至32分貝。抽濕量高達18.5L，特設Y字型喉管可以有效去除鞋履內部水份。配備UVnano殺菌技術，並透過 HEPA級濾網多層過濾，令空氣保持潔淨。支援LG ThinQ App遠控，特別適合追求靜音、智能家居及需要乾鞋配件的家庭。官方零售價$4680。

三菱電機美空感抽濕機（MJ-EHV230JV-H） 網民強推三菱電機抽濕機，日本製造，以耐用和強勁抽濕力聞名。今次新推出的美空感抽濕機系列有抽濕量14.2、15.5或23公升/日型號，設有Smart Auto模式24小時全天候自動運轉，包括濕度及異味感測器，Smart Flaps功能自動轉換適合抽濕或空氣凈化模式。新增的空氣淨化濾網更有勝去及懸浮微粒。升級1+2抽濕系統及增加旁通風路，兼顧強效抽濕及省電性能。售價約$5080-$5980。

開利22公升三合一正負離子空氣淨化抽濕機（DCM22FW） 開利抽濕機向來以性價比極高為賣點，這款新型號配置全新「離子雙核系統」，正負離子同步釋放，濃度大幅提升，有效分解空氣中細菌、病毒及甲醛，加上三合一活性炭除甲醛銀離子過濾網，真正實現邊抽濕邊殺菌。有自動抽濕、乾衣及睡眠3種操作模式，可作多角度自動搖擺送風。抽濕量有22、25及30公升可選，售價約$1200-$1660。

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機。

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機（DE5205/39） 採用NanoProtect納米級特厚防護HEPA濾網淨化系統，集抽濕、空氣淨化、乾衣3項功能於一身。可作獨立空氣淨化，潔淨空氣輸送率高達270 立方米/小時，過濾細微細有害物質、病毒和細菌，實時顯示空氣質素。抽濕量高達25公升/日，具備自動及持續抽濕兩種模式，售價約$2300-$3170。

Panasonic變頻式ECONAVI智慧節能抽濕機 (F-YV24CH) 配備nanoe X納米離子除菌淨化技術，有效抑制病毒、細菌和花粉等致敏原，同時除臭，更可配合HEPA靜電過濾網使用。ECONAVI智慧節能乾衣技術，偵測衣物量及乾燥程度運轉或自動停止，並有「靜音抽濕」、「烘鞋/衣櫃」功能。台灣製造，抽濕量有24及26公升/日型號，官方網站售價$4080起。

Xiaomi小米智能變頻抽濕機（VD17F-VA5A） 雙變頻除濕技術由Panasonic雙旋轉變頻壓縮機及直流變頻摩打組成，可於11分鐘降低濕度，每日抽濕量達29公升。具備8項降噪設計減低風噪，睡眠模式低至30.4dB(A)，並會自動熄屏。配備內置等離子產生器，能釋放高能量正負離子，實現有效殺菌。透過米家App智能連接及遙距操控，官網售價$2449。