HONOR MagicPad 3 Pro 12.3內地發布　螢幕畫面更佳

作為去年最早推出S8E Gen5旗艦平板的HONOR，較早前又在國內發表走輕薄路線新作HONOR MagicPad 3 Pro 12.3平板，其具僅4.8mm厚度機身、輕至450g機重，帶來更輕便旗艦Android板體驗。

HONOR MagicPad 3 Pro 12.3已在國內開放預售，4月30日開賣，具星空灰及月影白雙色款，早鳥價低至3,999人民幣（約 4,590港元）起。

內置10100mAh電池

HONOR MagicPad 3 Pro 12.3薄至4.8mm、機重低至450g 但就配備12.3吋3,000 x 1,920像素165Hz更新率OLED螢幕，畫面更勝13.3吋版本。

硬件部份，MagicPad 3 Pro 12.3採用8G5晶片、內置10,100mAh電池，支援66W閃充，擁有USB 3.2 Gen 1 Type-C埠，跟8聲道揚聲器等。