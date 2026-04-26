iPhone Fold金屬機模圖曝光　畫面體驗拍得住iPad mini

iPhone Fold 金屬機模同 iPad mini 拍住比！尺寸細一個碼、但因「這設計」讓畫面體驗更接近？

盛傳將於9月推出Apple首款摺屏 iPhone Fold（或稱 iPhone Ultra）手機，其中一個賣點為開展後有近似iPad mini畫面視野。不過究竟兩機在體積方面有何差異，近日網絡就有疑似iPhone Fold金屬機模與之比較照片流出。

據消息人士 @VadimYuryev在X帳號上傳相片，可看到疑似iPhone Fold金屬機模，跟iPad mini並排比較照片，可看到前者尺寸大約較iPad mini小上一圈。

大小跟iPad mini明顯有差別

另一組將iPhone Fold金屬機模疊放在iPad mini上方照片，則能確認前者主屏開展後，大小約於「飛走」邊框位的iPad mini螢幕尺寸相同。