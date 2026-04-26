iPhone Fold金屬機模圖曝光　畫面體驗拍得住iPad mini

盛傳將於9月推出Apple首款摺屏 iPhone Fold（或稱 iPhone Ultra）手機，其中一個賣點為開展後有近似iPad mini畫面視野。不過究竟兩機在體積方面有何差異，近日網絡就有疑似iPhone Fold金屬機模與之比較照片流出。
據消息人士 @VadimYuryev在X帳號上傳相片，可看到疑似iPhone Fold金屬機模，跟iPad mini並排比較照片，可看到前者尺寸大約較iPad mini小上一圈。
大小跟iPad mini明顯有差別
另一組將iPhone Fold金屬機模疊放在iPad mini上方照片，則能確認前者主屏開展後，大小約於「飛走」邊框位的iPad mini螢幕尺寸相同。
消息士在帖文中提到，儘管iPhone Fold大小跟iPad mini明顯有差別，但因前者擁有更窄螢幕邊框緣故，可預期實際使用時畫面能有更近似iPad mini體驗。
便攜性表現更佳
而其投稿至外媒報道，展示iPhone Fold跟iPhone 18 Pro / 18 Pro Max的金屬機模比較照片，則可看到手機摺合後將比Pro版更小巧方正，便攜性表現更佳。
Mobile Magazine 短評：流出照片可看到iPhone Fold主屏，體驗或為握持感更佳的iPad mini、並具稍勝iPhone 18 Pro的摺合後便攜性，摺屏愛好者值得期待。
資料來源：X（@VadimYuryev）、MacRumors
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