ChatGPT發布了最強AI圖像生成模型Images 2.0，現在網民都善用這模型，上載自己相片並生成出實用的髮型、妝容及色彩圖卡，人物成像真實一致，而且可以出到沒有亂碼的繁體中文。以下有3個最熱門的指令，複製即可使用。

請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過左右或並排對比方式，展示不同髮型套用在主角身上的效果，清楚區分「最適合」、「普通」與「不建議」髮型，讓人一眼看出哪些髮型最修飾臉型、提升氣質與整體顏值。可比較長髮、短髮、瀏海、捲髮、直髮、層次剪裁、綁髮造型等。版面設計需乾淨時尚、像專業造型顧問報告，整體以視覺呈現為主，只使用簡短標籤，不要加入長段文字。高解析度，資訊清楚，適合社群分享。

生成出不同髮型效果，一圖看清適合自己與否，而且分析得夠仔細，亦有重點建議、造型小技巧等，相當有驚喜。

妝容分析指令

請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感「妝容分析指南」資訊圖表，以繁體中文生成，風格乾淨時尚、像美妝雜誌專欄。保留主角原本五官、臉型與真實特徵為基礎，保留真實長相與辨識度，不過度修圖。版面採視覺優先設計，重點用圖像呈現，文字精簡，不要長段落。高解析度，資訊清楚，適合社群分享。

試過生成結果後以分析指南為重點，不過推薦風格不太明顯，要求再生成後，就提供更多資訊，如第一次生成不滿意，可再加指令進行修正。