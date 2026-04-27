iPhone Ultra 摺機傳秋天與 iPhone 18 系列一同亮相

據最新流出的供應鏈消息與相關示意圖，Apple 首款摺疊屏手機可能被命名為 iPhone Ultra，並預計將於 2026 年秋季與 iPhone 18 系列手機一同亮相。儘管早前曾有傳言指出開發進度受阻，但近期多方數據均顯示該計劃正按原定時間推進，有望成為 Apple 新任執行長 John Ternus 上任後的首款重磅力作!

據知名科技爆料人士所揭示的資訊，這款 iPhone Ultra 的外觀規格已初步成型。最新流出的設計圖顯示，Apple 在機身輕量化與薄型化方面取得了顯著突破。該裝置在摺疊狀態下的厚度僅約 9.23mm，相較於先前傳聞的 9.6mm 更為纖薄。若計入相機模組的凸起部分，整機最大厚度則控制在 13mm 左右。