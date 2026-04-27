iPhone Ultra 摺機傳秋天與 iPhone 18 系列一同亮相

據最新流出的供應鏈消息與相關示意圖，Apple 首款摺疊屏手機可能被命名為 iPhone Ultra，並預計將於 2026 年秋季與 iPhone 18 系列手機一同亮相。儘管早前曾有傳言指出開發進度受阻，但近期多方數據均顯示該計劃正按原定時間推進，有望成為 Apple 新任執行長 John Ternus 上任後的首款重磅力作!
據知名科技爆料人士所揭示的資訊，這款 iPhone Ultra 的外觀規格已初步成型。最新流出的設計圖顯示，Apple 在機身輕量化與薄型化方面取得了顯著突破。該裝置在摺疊狀態下的厚度僅約 9.23mm，相較於先前傳聞的 9.6mm 更為纖薄。若計入相機模組的凸起部分，整機最大厚度則控制在 13mm 左右。
在螢幕尺寸與機身比例方面，透過與 iPhone 18 Pro Max 及 iPad Mini 的模擬機對比可以發現，iPhone Ultra 展開後的視覺體驗將介於智慧型手機與平板電腦之間，兼顧了高效能辦公與多媒體娛樂的需求。色彩選擇上，初步消息指出首批型號將提供經典的黑色與銀色兩款設計，維持 Apple 一貫簡約且具質感的金屬工藝美學。
或成John Ternus上任Apple CEO後開篇之作
由於 Apple 現任硬體工程部門負責人John Ternus已被指定於2026年9月1日正式接替CEO職位，iPhone Ultra 的登場極有可能成為其執掌這家科技巨擘後的開篇之作。
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