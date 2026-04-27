德國品牌Loewe首推頭戴式耳機　麥巴比同款萬元發燒級Headphone

此Loewe不同彼Loewe，這個來自德國的消費電子產品品牌，跟另一個時裝名牌沒有關聯，但同樣都是走奢華路線。Loewe成立於1923年 ，融合德國工程技術、卓越設計與永續理念，推出首款進軍頂級個人音響領域的leo頭戴式藍牙耳機，更請來球王麥巴比、DJ音樂人David Guetta及網球選手施華利夫代言。

Loewe leo採用陽極氧化鋁機身，配上金屬旋鈕按鈕、小羊皮耳墊與頭帶，提供極致質感及舒適度 。耳機面板上有Loewe品牌，提供午夜藍與暮光白兩款配色，模組化設計搭配磁吸式耳墊，一拆一裝即可打造個人風格，並隨附硬殼收納盒與皮革收納袋。

專屬50mm OCE（Olefin Composite Elastomer 烯烴複合彈性體）振膜單元振膜單元，呈現清晰的人聲、細緻的高音以及平滑低音，確保均衡的聆聽體驗。內置發燒級DAC芯片及OPA1622 SoundPlus放大芯片，以 「Performance」 模式即可完全解放放大模組性能。支援24-bit/96kHz 傳輸的LC3+編碼技術，享受清晰精準的高清無線播放。

另亦對應Spatial Audio空間音訊、Dolby Atmos杜比全景聲、Hi-Res Audio Wireless和LE Audio，以及自適應降噪技術。設有智慧語音偵測功能，能自動平衡降噪與通透模式。